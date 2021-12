Stojanović Stipić: U KBC-u Split ne osjećamo olakšanje, to je posljedica okupljanja i nepridržavanja mjera

Unatoč poboljšanju epidemiološke situacije, u Splitu je prije dva dana od posljedica bolesti preminulo najviše ljudi od početka epidemije u našoj zemlji. S najnovijim informacijama u Kliničkom bolničkom centru Split u podnevni Dnevnik javila se novinarka HRT-a Ivana Šilović

- Samo odvajanje od respiratora je proces, to nije trenutak koji se dogodi, to traje. Ovisi o kliničkoj slici bolesnika, nekada odvajanje traje 2 dana, nekada 7 dana, nekada se dogodi da bolesnika ponovno treba intubirati i ponovno zahtijeva mehaničku ventilaciju. To je dinamičan proces i ne može se predvidjeti koliko će trajati kod kojeg bolesnika, objasnila je Stojanović Stipić.

Istaknula je da su u godinu i pol dana imali gotovo 900 bolesnika na mehaničkoj ventilaciji.



- Ako ćemo gledati surove brojke onda smo od 1. studenog do danas primili 168 bolesnika i nažalost preminuo je 31 bolesnik. Statistički je to ispod 20%, no svejedno to je 31 izgubljen život koji se nije trebao izgubiti, koji je mogao biti preveniran. Brojne obitelji ostale su bez svojih najbližih bespotrebno, dodala je.

Situacija u KBC-u Split je refleksija događanja u proteklom razdoblju, utakmici i prosvjedima u Splitu.

- Naši bolesnici prve simptome dobili su negdje krajem studenog tako da se može pretpostaviti i nagađati da je to ipak posljedica okupljanja i nepridržavanja epidemioloških mjera, naglasila je Stojanović Stipić.