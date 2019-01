Stojak: Prelazak Madjera Bandiću treba istražiti do kraja

Zastupnik HNS-a u zagrebačkoj Gradskoj skupštini i predsjednik Središnjeg odbora HNS-a Tomislav Stojak u petak je, vezano za prelazak HSS-ovog saborskog zastupnika Mladena Madjera u saborski klub Milana Bandića i Uskokove potvrde da o tome provode izvide istaknuo da se radi o osobnim interesima te poručio da cijeli slučaj treba istražiti do kraja

Uskok je u petak novinarima potvrdio da provodi izvide o Madjerovu prelasku u Bandićev saborski klub, što im je još prošlog tjedna najavio i predsjednik HSS-a Krešo Beljak navodeći da se radi o političkoj korupciji. Prema neslužbenim navodima Madjerova kćer dobila je stalni posao u Gradskoj upravi, a njemu je ponuđen novac.

"Svaki dan zapravo netko novi prijeđe k Milanu Bandiću iz raznih stranaka, iz raznih političkih opcija. To nije dobro. Dakle, radi se o osobnim interesima, a ne nekakvim političkim pogledima. Bilo bi mudro da zbilja tijela koja to istražuju da istraže to do kraja, ukoliko postoji bilo kakva sumnja na moguću umiješanost nekih trećih ljudi, nuđenja bilo čega, to je nešto što se treba najstrože sankcionirati", rekao je Stojak.

Upitan radi li se o političkoj korupciji, Stojak je kazao da se "može apsolutno smatrati da se radi i o tome" ako ljudi koji nisu podržavali jednu politiku... ipak daju podršku "u zadnjoj sekundi".