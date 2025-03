Što stvarno želi Vladimir Putin? 'Za njega je sve ovo duboko osobno...'

'Što on zapravo govori? Da Rusija, Ukrajina i Bjelorusija dijele političkog pretka – Kijevsku Rus – ali to nema veze s modernim državama. Ne postoji država koja izgleda kao u 10. stoljeću', objasnila je Monica White , profesorica slavistike sa Sveučilišta u Nottinghamu.

Putin već godinama otvoreno poriče pravo Ukrajine na postojanje kao neovisne države. Istovremeno traži povratak NATO-a na granice iz vremena Hladnog rata i najavljuje uspostavu novog globalnog poretka u kojem bi Rusija igrala ključnu ulogu. Sve to čini uz narativ da Ukrajina nije ‘prava’ zemlja, nego dio ‘povijesne Rusije’.

'Putin nema što izgubiti od pregovora. On je oportunist . Stvara kaotične situacije kako bi iz njih izvukao maksimum i bira opciju koja mu najviše odgovara', poručio je analitičar Mark Galeotti.

Putin sanja osvetu zbog raspada SSSR-a

Putin i njegovi najbliži suradnici potječu iz redova bivšeg KGB-a. Oni i dalje duboko osjećaju sramotu i poniženje koje je donio raspad Sovjetskog Saveza.

'To je za njih osobno. Izgubili su društveni status, izgubili su zemlju, kako oni to vide. Bilo je to duboko poniženje', objasnio je ruski novinar u egzilu Andrej Soldatov.

On tvrdi da Kremlj nikada nije doživljavao rat u Ukrajini kao izolirani sukob, već kao širi sukob sa Zapadom. Zbog toga ne vjeruju da je trajan dogovor sa SAD-om moguć, ali vide priliku za taktičke pobjede dok je Trump na političkoj sceni.

'Oni stvarno vjeruju da Zapad već stoljećima želi uništiti Rusiju. Nije to samo propaganda, oni doista vjeruju u to', dodao je Soldatov.

Ukrajina kao meta, ali Zapad kao pravi neprijatelj