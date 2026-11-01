Otkriven plan Studentske liste za prvih sto dana

Najavio je i donošenje proračuna za 2027. godinu, uz veću transparentnost javne potrošnje. U prvih 100 dana prioriteti bi trebali biti revizija važnih javnih projekata, restrukturiranje državnih institucija i poduzeća te profesionalizacija njihova upravljanja.

U razgovoru za srpski tjednik NIN , Saičić je otkrio da buduća vlada u prvih 30 dana želi osigurati stabilnost tečaja dinara, redovitu isplatu plaća i mirovina te sigurnu opskrbu energentima . U tom bi razdoblju trebali biti vođeni razgovori sa SAD-om o sankcijama Naftnoj industriji Srbije (NIS) i s Rusijom o opskrbi plinom.

Saičić je najavio i objavu ugovora koji se odnose na velike državne projekte, snažniji nadzor nad korupcijom te povrat nezakonito stečene imovine. Pritom je naglasio važnost uloge tužiteljstva u utvrđivanju odgovornosti.

U roku od godinu dana, prema njegovim najavama, trebali bi biti pripremljeni reformski zakoni u nizu područja, među ostalim u telekomunikacijama, osiguranju, bankarstvu, poreznom sustavu i borbi protiv korupcije. Dugoročni cilj je razvoj gospodarstva utemeljenog na znanju, uz uključivanje znanstvenika i poduzetnika iz dijaspore.

Najavljuje istragu o tragediji u Novom Sadu

Među glavnim ciljevima ističe obnovu vladavine prava, borbu protiv korupcije i profesionalizaciju državnih institucija, ali i utvrđivanje odgovornosti za pad nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, u kojem je poginulo 16 ljudi. Saičić tvrdi da istraga nije provedena dovoljno učinkovito te da je bila opstruirana.

‘Prvi i najvažniji od početnih studentskih zahtjeva bio je istraga i procesuiranje odgovornih. Tome je došao kraj: istraga će se provoditi puno učinkovitije, utvrdit će se činjenice i pokrenuti postupci protiv optuženih’, rekao je za NIN.

Najavio je i promjene u državnoj upravi, uz poruku da će pošteni zaposlenici moći nastaviti raditi, dok bi visoki dužnosnici trebali odgovarati za svoje postupke. Kao jednu od mjera profesionalizacije istaknuo je raspisivanje natječaja i napuštanje prakse dugotrajnog imenovanja vršitelja dužnosti.

Vladu žele formirati bez odugovlačenja

Saičić je rekao da se sastav nove vlade već razmatra, ali da njezinu formiranju trebaju prethoditi provjera izbornih rezultata i konstituiranje parlamenta. Cilj je, tvrdi, proces završiti bez nepotrebnog odugovlačenja, ali i bez brzopletosti.

Odbacio je mogućnost da različiti pogledi unutar studentskog pokreta nužno dovedu do sukoba. Smatra da se sudionici mogu usredotočiti na zajedničke ciljeve, poput jednakosti pred zakonom, zapošljavanja prema stručnosti i neovisnosti institucija, dok bi se o ideološkim razlikama trebalo raspravljati kroz demokratski dijalog.

O predsjedničkom kandidatu Studentske liste, prema njegovim riječima, odlučit će sami studenti. Odnos buduće vlade i predsjednika države trebao bi se, naglasio je, temeljiti na ustavnim ovlastima svake institucije.

Saičić tvrdi da Studentska lista već ima opsežan program, na kojem je radilo više od desetak stručnjaka, a koji obuhvaća više od 1200 stranica. Njegova provedba, rekao je u razgovoru za NIN, trebala bi biti mjerljiva, uz naglasak na obnovu institucija, transparentnost i odgovornost vlasti.