Što se zbivalo u noći u kojoj je umro Milan Bandić? Njegovi prijatelji nisu zvali Hitnu pomoć, nego ravnatelja osobno

Nešto prije ponoći 27. veljače kada je pozlilo zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću koji je uskoro nakon toga preminuo, pozvan je direktno ravnatelj zagrebačkog Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Žarko Rašić. A onda je on nazvao dispečerski centar da upute vozila Hitne pomoći

'Već smo imali slučajeva da nazovu direktno mene, zamjenicu, predstojnika nekog ureda. Takvih poziva zna biti četiri-pet dnevno. Nije to bio nikakav posebni tretman. Zovu nas direktno i za građane, ali i za ljude na položajima. Nije to ništa neubičajeno', ustvrdio je Rašić za 24sata te je potvrdio da je on zvao dispečerski centar, ali za sve ostale upite je rekao da je nadležna gradska Služba za informiranje.