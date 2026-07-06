Što se to dogodilo u mirnom predgrađu Kijeva? 'Nad gradom se podigao golemi oblak nalik gljivi'

Stanovnici ukrajinskog gradića Višnjeve, na zapadu Kijeva, opisali su dramatične trenutke tijekom jednog od najsnažnijih ruskih napada posljednjih mjeseci. Dok su projektili i dronovi padali na grad, ljudi su usred noći bježali kroz polja i groblje, a mnogi su u nekoliko sekundi ostali bez svojih domova. U napadu je poginulo najmanje sedam osoba, dok je 29 ozlijeđeno

Napad na Višnjeve bio je dio velikog noćnog bombardiranja kojim je Rusija ponovno pogodila Kijev i njegovu okolicu. Prema podacima ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, tijekom noći lansirane su 23 balističke rakete, 39 krstarećih projektila, šest hipersoničnih projektila Cirkon te čak 351 bespilotna letjelica. Iako je ukrajinska protuzračna obrana oborila ili omela većinu dronova i krstarećih projektila, nijedna balistička raketa nije presretnuta. Jedna od njih pogodila je područje Višnjeva, gdje je eksplozija izazvala golemi požar u skladišnom kompleksu, nakon čega su uslijedile snažne sekundarne detonacije. Iako nema službene potvrde, društvenim mrežama šire se informacije daje pogođeno skladište streljiva.

Vyshneve, Kyiv Oblast💔

The surrounding region also came under continuous russian attack.



At least 3 people killed; 16 more wounded.



High level of air pollution was recorded. Civilians are being evacuated.



These are deliberate war crimes. https://t.co/QO7Ey0K5SS pic.twitter.com/22ffjpPJXJ — UNITED24 (@U24_gov_ua) July 6, 2026

Dvadesetjednogodišnja Diana Ljaščuk nalazila se u svom stanu kada je prvi projektil pogodio grad. 'Udarni val doslovno me bacio na pod. Nekoliko sekundi kasnije počele su nove eksplozije. Nad gradom se podigao golemi oblak nalik gljivi, a iza nas su letjeli gorući komadi metala. Sve je izgledalo kao da cijeli grad gori', ispričala je za The Kyiv Independent. Najviše ju je, kaže, bilo strah da će posljednje što će njezina majka čuti biti zvuk eksplozije. 'Nazvala sam je samo da joj kažem da sam živa. Dok smo razgovarale, odjeknula je još jedna snažna eksplozija. U tom trenutku pomislila sam da će preko telefona čuti kako umirem', rekla je. Nakon prvog udara Diana je zajedno s desecima stanovnika pobjegla iz zgrade. Ljudi su u mraku trčali preko polja i kroz obližnje groblje pokušavajući pobjeći što dalje od požara i novih eksplozija. Pedesetsedmogodišnja Jevhenija Denisjuk, koja radi u lokalnoj cementari i živi u radničkom domu, gotovo cijelu noć provela je u skloništu. 'Bilo je zastrašujuće. Sve je neprestano eksplodiralo. Ja sam jaka žena pa sam izdržala, ali oko mene su ljudi plakali od straha', ispričala je.

Razorene Višnjeve Izvor: Profimedia / Autor: Serhii Okunev / AFP / Profimedia







Razorene Višnjeve Izvor: Profimedia / Autor: Serhii Okunev / AFP / Profimedia

Silina udara osjetila se i u dijelovima grada koji nisu izravno pogođeni. 'Cijela kuća počela se ljuljati. Zidovi su se pomicali naprijed-natrag. Izgledalo je kao da će se cijela zgrada srušiti', rekao je Kirilo Meljnik, 34-godišnji informatičar. Dodao je da je tijekom noći odjeknulo nekoliko snažnih eksplozija. 'Brijačnica u koju sam godinama odlazio potpuno je izgorjela. Spasilačke ekipe još uvijek uklanjaju ruševine', rekao je. Najpotresnije svjedočanstvo dala je Kate Višnjak, kojoj je u napadu potpuno uništena obiteljska kuća. 'Moje kuće više nema. Sve je izgorjelo. Ondje sam provela cijeli život i odgajala svoje trogodišnje dijete. Ostale su samo uspomene', rekla je drhtavim glasom. Vjeruje da je njezina obitelj preživjela samo zato što su nekoliko minuta prije najjačih eksplozija uspjeli stići do skloništa. 'Sada osjećam samo prazninu', dodala je. Ukrajinske vlasti ujutro su naredile evakuaciju oko 600 stanovnika zbog opasnosti od novih detonacija.

Ukraine’s Ministry of Internal Affairs (MVS) said six people had been killed and 21 others injured in the town of Vyshneve around 2 kilometers (1.6 miles) southwest of Kyiv.



More than 600 people had been evacuated from the town due to what Minister of Internal Affairs Ihor… pic.twitter.com/6Ga6B6JsFS — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 6, 2026

Ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko nije želio otkriti što se točno nalazilo u pogođenom skladištu, ali je potvrdio da je postojala ozbiljna opasnost od dodatnih eksplozija. Guverner Kijevske oblasti Mikola Kalašnjik izjavio je da je požar zahvatio veliko skladište te da su oštećeni deseci stambenih i gospodarskih objekata. Predsjednik Volodimir Zelenski tijekom dana izjavio je da svakih trideset minuta prima izvješća o stanju u Višnjevu te je naložio sigurnosnim službama da istraže uzrok snažnih sekundarnih eksplozija. Spasilačke ekipe cijeli su dan pregledavale svaku kuću i pomoćni objekt kako bi se uvjerile da ispod ruševina nije ostao još netko od stanovnika. Diana kaže da još uvijek ne zna kada će se moći vratiti u svoj stan.

IN UKRAINE 🇺🇦 civilians from Vyshneve were evacuated to Bucha, Irpin and other cities, due to a russian attack on an ammunition depot, that triggered a series of secondary explosions. pic.twitter.com/KYgExtxq9S — Joel The Dane 🇩🇰🇺🇦 Данський Козак #NAFO (@JoelTheDane) July 6, 2026