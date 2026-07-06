Italija mora platiti odštetu žrtvi silovanja zbog šokantnog stava tužiteljice

Slučaj datira iz travnja 2021. godine, kada je Audrey Ubeda, francuska državljanka koja je živjela u Italiji, policiji prijavila tadašnjeg partnera zbog fizičkog i psihičkog nasilja nad njom i njihovo dvoje djece, navodi Guardian.

Tvrdila je da ju je partner više puta silovao, da joj je jednom prilikom stavio nož pod grlo pred dvojicom svjedoka te joj prijetio da će završiti kao druge žrtve femicida o kojima pišu mediji.

Kasnije iste godine tužiteljica koja je vodila slučaj zatražila je odbacivanje prijave.

Incident s nožem opisala je kao 'lošu šalu', a fizičko kažnjavanje djece ocijenila je discipliniranjem koje nije prelazilo granice roditeljskih ovlasti.

Najviše zgražanja izazvalo je obrazloženje vezano uz optužbe za silovanje. Tužiteljica je navela da je teško utvrditi je li muškarac bio svjestan da partnerica ne pristaje na spolni odnos jer je, kako je napisala, 'normalno da muškarci moraju prevladati određenu razinu otpora koju svaka žena pokazuje kada je umorna od svakodnevnog života, a muškarac joj se seksualno približi'.