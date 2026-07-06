Italija mora platiti odštetu žrtvi silovanja zbog šokantnog stava tužiteljice

Europski sud za ljudska prava presudio je da Italija mora isplatiti gotovo 60.000 eura odštete ženi čije su prijave silovanja i obiteljskog nasilja bile odbačene uz obrazloženje tužiteljice da je 'normalno da muškarci moraju svladati određeni otpor umornih žena'. Sud je ocijenio da su takve izjave promicale seksističke stereotipe i dodatno viktimizirale žrtvu
Slučaj datira iz travnja 2021. godine, kada je Audrey Ubeda, francuska državljanka koja je živjela u Italiji, policiji prijavila tadašnjeg partnera zbog fizičkog i psihičkog nasilja nad njom i njihovo dvoje djece, navodi Guardian.
Tvrdila je da ju je partner više puta silovao, da joj je jednom prilikom stavio nož pod grlo pred dvojicom svjedoka te joj prijetio da će završiti kao druge žrtve femicida o kojima pišu mediji.
Kasnije iste godine tužiteljica koja je vodila slučaj zatražila je odbacivanje prijave.
Incident s nožem opisala je kao 'lošu šalu', a fizičko kažnjavanje djece ocijenila je discipliniranjem koje nije prelazilo granice roditeljskih ovlasti.
Najviše zgražanja izazvalo je obrazloženje vezano uz optužbe za silovanje. Tužiteljica je navela da je teško utvrditi je li muškarac bio svjestan da partnerica ne pristaje na spolni odnos jer je, kako je napisala, 'normalno da muškarci moraju prevladati određenu razinu otpora koju svaka žena pokazuje kada je umorna od svakodnevnog života, a muškarac joj se seksualno približi'.
Europski sud za ljudska prava ocijenio je da su takve izjave promicale rodne stereotipe, umanjivale ozbiljnost seksualnog nasilja i predstavljale dodatnu viktimizaciju žene.
Sud je također zaključio da talijanske vlasti nisu provele brzu, temeljitu i učinkovitu istragu, kako to zahtijevaju međunarodni standardi u slučajevima obiteljskog nasilja.
Za odštetu je dosuđeno oko 60.000 eura Audrey Ubedi i njezino dvoje djece, koji su nakon prijave tri godine živjeli u sigurnoj kući.
Europski sud ocijenio je da je Italija prekršila zabranu nečovječnog i ponižavajućeg postupanja prema žrtvama obiteljskog nasilja te da nije poduzela odgovarajuće zaštitne mjere, uključujući dodjelu obiteljskog doma ili odobravanje njihova preseljenja u Francusku.
Nakon što je prvotni zahtjev za odbacivanjem prijave odbijen, predmet je dodijeljen drugom tužitelju. Na kraju je bivši partner osuđen na četiri i pol godine zatvora u prvostupanjskom postupku, no trenutačno se nalazi na slobodi dok traje žalbeni postupak.
Ubeda je nakon presude izjavila da ju je odluka Europskog suda djelomično rehabilitirala.
'Ovo je zadovoljština i pobjeda za sve žene. Kada mi je odvjetnik objasnio da je moj bivši partner oslobođen pozivanjem na tvrdnju da muškarac mora svladati otpor žene kako bi imao spolni odnos, ponovno sam se osjećala povrijeđeno. A još više me šokiralo kada sam saznala da je te riječi napisala žena, odnosno tužiteljica', rekla je za talijanski list La Repubblica.