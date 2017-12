Što je Božić bez saune, Paje Patka, mesne štruce i dopadljivog caganera?

Uz pastire i ovčice, u jaslicama u Kataloniji uvijek čuči 'caganero', muškić s napola spuštenim hlačama, uhvaćen u trenutku olakšanja, zbog čega se stoljećima vode filozofske rasprave o značenju tog simbola. Pohana piletina lanca KFC toliko je popularan božićni ručak da se naručuje dva mjeseca unaprijed. U Ukrajini se božićno drvce ukrašava paučinom, a Paulu McCartneyju godišnje sjedne pola milijuna dolara za davnu pjesmicu 'Wonderful Christmastime'. Evo kako se božićni blagdani, na malo drugačiji način i uz neobične dodatke, slave širom svijeta

I tako, imajte na umu da je pjesmica 'Bijeli Božić' iz 1942. autora Irvinga Berlina , a u izvođenju Binga Crosbyja, najprodavaniji singl u povijesti sa 100 milijuna godišnje prodavanih primjeraka. Dok vam gudi netko od 200 izvođača, koliko ih je od 1934. izvelo božićnu pjesmicu 'Winter Wonderland', sjetite se da ju je skladao Felix Bernard , a stihove napisao Richard B. Smith . Sjetite se da su božićni klasik 'Chestnuts roasting…' 1945. napisali Bob Wells i Mel Tormé ... a svi oni odreda su Židovi. Na račun Paula McCartneyja godišnje sjedne pola milijunčeka dolara za pjesmicu 'Wonderful Christmastime' iz 1979., za koju većina kritičara drži da je to njegov do sada najgori uradak.

Ima i lijepih stvari za nepce, poput božićne delicije u Japanu zvane KFC. Pohana piletina tog američkog lanca brze hrane postala je među Japancima toliko popularno božićno jelo da ljudi svoje porcije rezerviraju do dva mjeseca unaprijed. Nešto sofisticiraniji je ipak kiviak, božićni ručak na Grenlandu – vrsta ptičica crno-bijelog perja zvanih auk, umotanih u kožu foke (stane ih do 500 komada u jednu kožu) i odležanih pola godine zbog fermentacije.

No, dobro, sve je to Božić. Naš Božić, ma gdje bili. Ali osim Božića i uz Božić, mnogi vole usputna slavlja i obilježja. Amerikanci 21. prosinca slave kao Eggnog Day, dan mliječnog napitka uz dodatak žumanca i ruma, vinjaka, viskija ili burbona; 25. prosinca je Dan pite od bundeve, 26. Dan šećernih štapića, 27. Dan voćne štruce, 28. Dan igraćih karata, 29. Tik-tak dan, tj. Dan prolaznog vremena, 30. prosinca Dan špeka, a 31. prosinca Dan razmišljanja. Pa se snađite do kraja godine, prije nego što uđete u prvi siječnja 2018., kada se obilježava Dan eura. Konačno nešto što nećete pojesti, ali će to nešto za koju godinu pojesti vas.