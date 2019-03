Što čeka London nakon što je parlament 'oteo' Brexit od premijerke May

Nakon što su zastupnici u ponedjeljak navečer u Donjem domu parlamenta izglasali preuzimanje kontrole nad britanskim izlaskom iz Europske unije (EU), u potezu bez presedana kojim žele doći do većine za bilo koju opciju izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz članstva, premijerka Theresa May poručuje da neće provesti njihove odluke

Odluka o parlamentarnom preuzimanju kontrole nikako ne znači da će i doći do rješenja. Poznato je otprije da nijedna opcija nema dovoljnu većinu da bi prošla glasovanje. Zapravo, jedino oko čega se slažu to je da ne žele izlazak bez sporazuma. Međutim, ako se ne slože ni oko jednog rješenja, izlazak bez sporazuma doći će sam po sebi.

U srijedu bi se tako trebalo glasovati o nizu opcija koje su i do sada bile na stolu, a to su: sporazum koji je May dogovorila s EU-om, izlazak u kojem bi ostali dijelom carinske unije i/ili zajedničkog tržišta, mogućnost raspisivanja drugog referenduma i potpuno odustajanje od Brexita ili dugotrajna odgoda, a možda iskrsne i nekakvo kreativno novo rješenje (u što je teško vjerovati).

Pritisak da pronađu rješenje na britanske parlamentarce prave i skori izbori za Europski parlament što će se održati od 23. do 26. svibnja. Vođe Europske unije dopustile su Londonu odgodu izlaska, koji se trebao dogoditi 29. ožujka, do 22. svibnja pod uvjetom da parlament usvoji plan Therese May ovog tjedna. Bez takve potpore May se mora vratiti u Bruxelles s alternativnim planom. Ako ništa ne uspije, Ujedinjeno Kraljevstvo će izaći iz EU-a 12. travnja.

Čelnici Europske unije žele da Britanci odu prije euroizbora, a ni Londonu se ne ide na njih. Bruxelles bi pristao da Ujedinjeno Kraljevstvo ostane u Europskoj uniji i iziđe na izbore samo u slučaju dugotrajne odgode...

Premijerka May ne mora prihvatiti odluke koje parlament donese u srijedu. Riječ je o indikativnim glasovanjima koja nisu obvezujuća i, obraćajući se ranije Domu, May je kazala da bi bilo teško za vladu implementirati plan koji bi bio protivan manifestu Konzervativne stranke o izlasku iz Europske unije, a u kojem je odbačena mogućnost članstva u carinskoj uniji i zajedničkom tržištu nakon Brexita. Rezultati odluke parlamenta u srijedu zapravo bi bili prije svega sredstvo pritiska na slabu premijerku.