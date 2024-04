'Ustavni sud mora donijeti hrabru odluku: Treba poništiti raspisivanje izbora!'

'Milanović je zapravo prazni označitelj za sve one koji su nezadovoljni stanjem, koji su frustrirani, koji misle da je Hrvatska država nepravde, i onda u njega upisuju različita značenja. Tek trebamo čuti što je to 'treća republika'. S druge strane, predsjednik SDP-a o konkretnim potezima ne govori. Očekujem da ćemo se nastaviti kretati u tom smjeru. Da će HDZ pomalo paradoksalno više htjeti govoriti o javnim politikama, onom što su napravili, zašto je važna stabilnost da još nastave te svoje poteze, programe i javne politike. A da će s druge strane ova koalicija Rijeke pravde insistirati na tome da je najprije bitno srušiti HDZ, osloboditi državu, a onda ćemo o programima i javnim politikama već razgovarati po putu', rekao je Šalaj.

'Ne razmišljaju oni previše o programima i javnim politikama, jer Milanović ništa od toga nije ni ponudio, ali istraživanja javnog mnijenja pokazuju da je njegov rejting među građanima ipak veći od rejtinga SDP-a. Građani su osjetili da bi njegovom pojavom na političkoj sceni moglo doći do rušenja HDZ-a. To su prije svega nezadovoljni građani, frustrirani situacijom u Hrvatskoj. I oni u Milanoviću vide 'izlaz' unatoč kršenju Ustava i unatoč retorici kojom se on koristi. Oni misle da je to dobar put kojim Hrvatska treba ići. Njima je važnija šansa da ovi izbori budu neizvjesni, nego neki budući programi i javne politike', kazao je Šalaj.

'Ako se pretjera s takvom retorikom, da se samo i isključivo vrti oko dva brda i oko toga tko je loš u cijeloj toj priči, mislim da to građane može ponovno udaljiti od izlaska na izborni dan na birališta', rekla je.

'Rješenje Ustavnog suda moralo bi doći prije izbora. Ustavni sud morao bi se odvažiti na vrlo hrabar potez, a to je da poništi odluku o raspisivanju izbora. Time bismo ušli u razdoblje velike političke i ustavne krize. U krajnjoj liniji, predsjednik je onda opet na potezu, on raspisuje nove izbore. Ova situacija, da Ustavni sud poništi rezultate već održanih izbora, po mom sudu, nešto je što ćemo teško vidjeti. Morale bi se tu dogoditi tijekom izbornog procesa, izbornog dana, ogromne nepravilnosti da se Ustavni sud odluči na taj potez. To ne očekujem', rekao je.

Ponovio je da je ovo vrlo neugodna situacija za Ustavni sud.

'Zoran Milanović je najavio gašenje Ustavnog suda kada je rekao da mi 'možemo i bez Ustavnog suda'. To je nešto o čemu moramo raspravljati kao politička zajednica. Možemo li bez Ustavnog suda? Što to znači? Sada ćemo se, naravno, fokusirati na ove izbore i ponašanje Ustavnog suda. No oni su u jako nezavidnoj situaciji, jer s jedne strane morali bi reagirati na kršenje Zorana Milanovića, a s druge strane taj manevarski prostor im je vrlo malen', ističe Šalaj.

Komunikologinja Borčić ističe da Ustavni sud u svojoj odluci nije bio najprecizniji i da nisu bili jasni u komunikaciji. 'U upozorenju, ako gledamo samo tekstualno, piše da ne smije reći da je kandidat. On ne izgovara: 'Ja sam kandidat', nego kaže: 'Ja sam budući premijer.' Dakle tu su malo trebali biti precizniji. Kad niste precizni, onda sami sebi zapravo komplicirate situaciju, ako i kad želite djelovati', rekla je Borčić.

Koliko Milanović može zadržati birače lijevoga centra? 'Što se tiče komunikacije, njegova komunikacija je cijelo vrijeme takva, samo je sad pojačana i grublja, a to može odbiti dio glasača. Ali jednako tako može odbiti i to što nitko izrekom nije rekao hoće li ići s desnicom ili neće, dakle s Domovinskim pokretom ili ne', kazala je i dodala da ova dva tjedna mogu iskoristiti da odvlače pažnju na neke druge teme, a da ostanu neodgovorena ključna pitanja. 'Vjerujem da bi svaki glasač SDP-a volio znati koje su stranke ozbiljan potencijal za pregovaranje', rekla je.