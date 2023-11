Stiže snažna promjena, evo kakvo vrijeme Vakula prognozira za vikend

U gorju će mjestimice biti susnježice, vjerojatno i snijega. Ograničenja u prometu, možda i neke druge nevolje, stvarat će i često jak, na udare i olujan vjetar - početkom petka još jugozapadni i jugo, zatim do subote, na Jadranu još i u nedjelju prijepodne - sjeverni i sjeverozapadni, uz obalu lokalno i bura. Za studeni ništa neobično, ali naviklima na toplinu vjerojatno neugodno, navodi meteorologo HRT-a Zoran Vakula.

Kiša će biti sve češća, do petka ujutro na sjevernom Jadranu i u gorju ponegdje i obilnija, praćena umjerenim i jakim, na udare ponegdje i olujnim jugom i jugozapadnim vjetrom, koje će zamijeniti još i jača bura i tramontana. S njima će poslijepodne zahladnjeti pa je u gorju moguć i snijeg. Prije toga temperatura zraka uglavnom od 12 do 17 °C, u gorskoj Hrvatskoj od 6 do 13 °C.