Stiže promjena vremena: Moguće bujične poplave, izdana upozorenja

Vrijeme će sutra biti umjereno do pretežno oblačno. Uglavnom na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj mjestimice se očekuje kiša, ponegdje i obilna, osobito krajem dana. Na Jadranu su posebice navečer mogući lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, prema večeri ponajprije na sjeveru u okretanju na sjeverni, prolazno na udare i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 9 do 13, na Jadranu od 14 do 19 °C. Najviša dnevna od 15 do 20, uz obalu od 19 do 24 °C, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).