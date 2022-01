Stiže nam hladni val, temperature će se spustiti ispod nule, evo gdje će biti najhladnije

Završava iznaprosječno toplo razdoblje i proljetnih uvjeta u većini Hrvatske preko noći prelazimo u zimske

'Sutra u prvom dijelu dana pretežno oblačno uz susnježicu i snijeg, na Jadranu uglavnom uz kišu, no i duž obale sjevernog Jadrana bit će snijega nošenog burom. Oborina lokalno može biti obilna. Poslijepodne sa sjeverozapada postupan prestanak oborine, a prema večeri i smanjenje naoblake. Vjetar na kopnu slab i još ponegdje umjeren sjeverni, u gorju sjeveroistočni.

Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, lokalno s olujnim udarima, a još u prvom dijelu dana na jugu jugozapadnjak. Na kopnu jutarnja temperatura zraka od -2 do 3, a dnevna između 1 i 6 °C. Temperatura zraka na sjevernom Jadranu uglavnom od 4 do 9, u Dalmaciji od 11 do 16 °C, navodi u prognozi DHMZ.

'Na kopnu će sljedećih dana povremeno i mjestimice padati susnježica i snijeg, pri čemu je snježni pokrivač najvjerojatniji u gorju. Na Jadranu pak ponegdje kiša, uglavnom u Dalmaciji i u obliku pljuskova, a većinom podno Velebita u četvrtak će biti snijega nošenog jakom i olujnom burom, na udare vjerojatno i orkanskom.

Od petka će ipak biti više sunčanog vremena nego u srijedu i četvrtak, ali i još malo hladnije. Na Jadranu će osjećaju hladnoće pripomoći bura, ali ipak malo manje jaka nego u četvrtak. Prema otvorenome moru bit će i sjeverozapadnjaka', navela je za HRT Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a.