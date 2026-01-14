Stiže južina

Nakon hladnog i skliskog jutra - rastu temperature. Evo gdje bi moglo biti kiše

M.Č.

14.01.2026 u 06:50

Izvor: Cropix / Autor: Jure Miskovic
Sredina tjedna donosi većinom suho i još malo toplije vrijeme uz južinu. Sunčanih će razdoblja biti gotovo posvuda, a samo će ponegdje pasti malo kiše. Na kopnu će jutro biti ladno, uz lokalnu poledicu

U Slavoniji, Baranji i Srijemu ponovno će se probijati sunce, a povremeni umjeren jugozapadnjak pridonijet će najvišoj temperaturi od 8 do 11 °C. Unatoč toplijem danu, jutro će ondje biti između -2 i 2 °C, što znači da će se ugaženi i otopljeni snijeg mjestimice ponovno lediti, javlja HRT.

Sličan početak dana očekuje i središnja Hrvatska - hladno i sklisko. Kasnije djelomice sunčano, uz umjeren jugozapadni vjetar. Poslijepodne će temperatura porasti na 9 do 12 °C.

Zapad zemlje bit će oblačniji, iako će na otocima biti više sunca. Povremena slaba kiša moguća je uglavnom na širem riječkom području i u gorju. U unutrašnjosti će jutarnje vrijednosti biti od 3 do 5 °C, na moru od 7 do 12 °C, a dnevne temperature od oko 8 °C u Gorskoj Hrvatskoj pa do 14 °C na sjevernojadranskim otocima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u višim predjelima povremeno i jak.

Jutro svježe, danju sunčano i toplije

U Dalmaciji će se smjenjivati oblaci i sunce. Malo kiše može pasti uglavnom na sjevernom dijelu. Uz umjereno jugo i južni vjetar more će biti malo do umjereno valovito. Danju će temperatura biti većinom između 10 i 15 °C, dok će u unutrašnjosti jutro biti osjetno svježije, oko 2 do 4 °C.

Na krajnjem jugu prevladavat će djelomice sunčano vrijeme, uz umjereno jugo. Jutarnja temperatura uglavnom između 9 i 11 °C, u zaobalju niža, a dnevna 12 do 15 °C.

Sljedećih dana toplo

U unutrašnjosti će se zadržati djelomice sunčano vrijeme, iako će naoblake povremeno biti više, ponajprije nad Gorskom Hrvatskom, gdje je i najizglednija slaba kiša. U petak će jugozapadnjak oslabjeti pa bi ujutro moglo biti magle. Subota će donijeti malo svježiji početak dana.

Na Jadranu promjenjivo, uz povremene kiše. Najviše će ih biti u četvrtak, u petak ponajprije na sjeveru, a u subotu će se zadržavati prema otvorenom moru. Puhao će umjeren jugo i južni vjetar, koji će početkom vikenda ponegdje okrenuti na istočnjak. Temperatura zraka uglavnom bez većih promjena, osim što će u subotu na sjevernom Jadranu biti malo niža, prognozirala je za HRT Kristina Klemenčić Novinc.

