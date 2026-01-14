Nakon hladnog i skliskog jutra - rastu temperature. Evo gdje bi moglo biti kiše

U Slavoniji, Baranji i Srijemu ponovno će se probijati sunce, a povremeni umjeren jugozapadnjak pridonijet će najvišoj temperaturi od 8 do 11 °C. Unatoč toplijem danu, jutro će ondje biti između -2 i 2 °C, što znači da će se ugaženi i otopljeni snijeg mjestimice ponovno lediti, javlja HRT.

Sličan početak dana očekuje i središnja Hrvatska - hladno i sklisko. Kasnije djelomice sunčano, uz umjeren jugozapadni vjetar. Poslijepodne će temperatura porasti na 9 do 12 °C.

Zapad zemlje bit će oblačniji, iako će na otocima biti više sunca. Povremena slaba kiša moguća je uglavnom na širem riječkom području i u gorju. U unutrašnjosti će jutarnje vrijednosti biti od 3 do 5 °C, na moru od 7 do 12 °C, a dnevne temperature od oko 8 °C u Gorskoj Hrvatskoj pa do 14 °C na sjevernojadranskim otocima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u višim predjelima povremeno i jak.