Niti kampanja u Rijeci ne prolazi mirno: Spominju se podvale, laži, prijetnje obitelji, crtice iz mladosti

'Teško je pomiriti se ljudima koji su u Rijeci u krugu SDP-a, da se pojavio nezavisni kandidat koji ne pripada niti jednoj ideologiji osim građanske - i to je ključ svih napada. Odlučili smo reagirati i upozoriti javnost. Čudno nam je da se u gradu koji se diči otvorenošću, nekoga tko je običan građanin s EU stavovima proglašava desničarom. Sve u cilju da bi se dobili izbori', komentirao je napada na sebe, svoju obitelj kao i ljude s njegove liste nezavisni kandidat za gradonačelnika Rijeke Davor Štimac

Filipović je gostujući na sučeljavanju u Otvorenom HRT-a Štimcu odgovorio kako su to neistine podsjećajući na Štimčevu konferenciju za novinare prošlog četvrtka gdje je 'počinio političko samoubojstvo' pozvavši još i novinare da to snime.

'Ljudi koji su odabrani da priču vode, a to je Marko Filipović, on je s 18 godina ušao u SDP i najbolje bi bilo da pročitate njegovu biografiju na stanicama grada Rijeke, da vidite kako je napredovao. i predlažem da birači pročitaju moju biografiju. Da vide da je taj gospodin kao na dvoru, kao kraljević u zadnjih 20 godina napredovao!', rekao je nezavisni kandidat za gradonačelnika Rijeke Davor Štimac.

Filipović je rekao da SDP u Rijeci na izbore izlazi svake četiri godine i zadobiva povjerenje građana i nitko im ne daje vlast.

'Mi se u demokratski legitimnom procesu natječemo s ostalim političkim opcijama i u tome smo najboji. To što gospodinu Štimcu nije jasno, to je njegov problem', rekao je te dodao kako je SDP na ovim lokalnim izborima dokazao da je prvi izbor Riječanki i Riječana.

'Nešto više od 30 posto podrške meni kao kandidatu za gradonačelnika u prvom krugu tome svjedoči', rekao je.

Što se tiče financiranja kampanje, Štimac je rekao kako Filipović 'ima objavljenu donaciju jednog čovjeka', dok oni imaju podršku 200 ljudi.

'To su uglavnom ljudi s liste, moji rođaci i prijatelji. Mi smo objavili do zadnje kune tko je financirao našu kampanju', rekao je Štimac dok mu je Filipović odgovorio kako je kasno tko financira njegovu kampanju, a to je SDP sa svojim novcem koji je za to predviđen.

'Sve je jasno objavljeno na stranicama Državnog izbornog povjerenstva', rekao je Filipović.