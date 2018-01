Stiglo zahladnjenje i minusi, moguć snijeg i u nizinama

U Slavoniji i Baranji sutra će biti umjereno do pretežno oblačno i uglavnom suho. Puhat će umjeren, povremeno i jak istočni vjetar, a temperatura će biti ujutro oko -1, danju oko 4 stupnja

Temperatura u gorju između -3 i 1, na moru od 5 do 11, a hladno će osim u gorju ujutro biti i u unutrašnjosti Istre. Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije djelomice sunčano uz malu mogućnost za mjestimice malo kiše.

Puhat će umjerena do jaka bura, poslijepodne u slabljenju i okretanju na istočnjak. Bit će malo hladnije nego danas, i ujutro i danju. Vjerojatnost za kišu veća je na južnom Jadranu gdje će biti promjenljivo oblačno. Umjerena bura okrenut će poslijepodne na istočnjak i jugo, uz malo do umjereno valovito more. Temperatura uglavnom između 7 i 12.

Do sredine sljedećeg tjedna umjereno do pretežno oblačno, u prva dva dana uz hladna jutra. Od utorka toplije, povremeno s kišom, u početku i snijegom, osobito u gorju.