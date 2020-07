Stigla promjena vremena: Pljuskovi i grmljavina, olujni udari na Velebitu

Bit će umjereno i pretežno oblačno s povremenom kišom, često u obliku pljuskovima praćenih grmljavinom, lokalno izraženijih, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda Hrvatske (DHMZ) za petak

Zapuhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na sjevernom Jadranu bura, podno Velebita s olujnim udarima, a u Dalmaciji umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar, prema večeri na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 28, na Jadranu od 27 do 33 stupnjeva Celzijusovih.