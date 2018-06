Stier: Što se tiče vladajuće većine, potpora je tu

Saborski zastupnik HDZ-a Davor Ivo Stier, donedavni politički tajnik stranke, izjavio je u srijedu novinarima u Saboru da ‘što se tiče vladajuće većine, potpora je tu’. Stier je istaknuo kako se ‘ne boji izbacivanja iz stranke bude li glasovao po savjesti’. Smatra kako ne nanosi štetu stranci svojim izjavama.

‘Mislim da svaki zastupnik glasuje po vlastitoj savjesti, pogotovo o pitanjima svjetonazorskog karaktera. To je demokratska tekovina i dobro je da je respektiramo. A jasno je i pravo Kluba da ima disciplinu zastupnika, ne mislim da su te dvije stvari u kontradikciji. To funkcionira u razvijenim demokracijama i nema razloga da mi to u Hrvatskoj ne prakticiramo’, kaže Stier.

Upitan je li ga smjena s funkcije političkog tajnika HDZ-a pogodila, Stier je ponovio da je ‘ova faza završena i počinje nova’. ‘Jasno je da ću u njoj raditi da ostvarim ciljeve o kojima sam i javno govorio, i na Saboru HDZ-a, i pisao u svojoj knjizi. Radit ću to ustrajno i konstruktivno’, poručio je Stier.