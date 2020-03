Stanovnici Elafita upozorili javnost; odgovorio im Stožer: Zabranjeni su građevinski radovi na otocima

Stožer civilne zaštite Grada Dubrovnika zabranio je u utorak građevinske radove na otocima svima koji tamo nemaju prebivalište ili trajno boravište, osim ako je riječ o nužnim i za život građana neophodnim javnim radovima

„Uputa nacionalnog Stožera je da se obavljanje radova obustavi ili organizira u koordinaciji s lokalnim stožerima“, stoji u objašnjenju gradskog Stožera, uz napomenu kako će provedbu zabrane nadzirati djelatnici Civilne zaštite.

Stanovnici Elafita - otoka Koločepa, Lopuda i Šipana, u svom su apelu javnosti istaknuli problem svakodnevnog dolaska građevinskih radnika koji na otocima nemaju prebivalište, što je suprotno naputku Nacionalnog stožera, ali i u suprotnosti s odlukom o dozvoli izvođenja građevinskih radova u vrijeme epidemije.

„Prije nekoliko dana pojavila se informacija da će biti dozvoljen dolazak građevinara na naša tri otoka. To je dovelo do reakcije mještana prema ministarstvu i uspjeli smo ishodovati to da Državni stožer zabrani izvođenje građevinskih radova na otocima“, ističe se u apelu stanovnika Elafita.

Podsjećaju kako je na konferenciji za medije Županijskog stožera rečeno da će se zabraniti građevinski radovi na otocima u županiji, što je odgovorom na novinarsko pitanje potvrdio i načelnik Stožera Joško Cebalo.

„Na otok Koločep došla je informacija iz provjerenog izvora da je Županijski stožer na čelu s gospodinom Cebalom dozvolio ono što je javno rekao da će biti zabranjeno. Stoga se mi mještani otoka pitamo što je to što je gospodina Cebala nagnalo na promjenu odluke unutar 24 sata. Jesu li to utjecajni vlasnici hotela ili građevinskih firma?", pitali su autori apela.

Na otoku Koločepu konkretno je riječ o sanaciji sustava otpadnih voda hotela u Donjem Čelu i građevinskim radovima u hotelu u Gornjem Čelu.

U apelu stanovnici Elafita pitali su, uz ostalo, je li radove prijeko potrebno izvoditi 'u trenutku kada se borimo s najjačim udarom epidemije i time ugroziti stanovništvo otoka čiji je prosjek godina daleko iznad 50.