Snimljena jedna od najvećih pijavica posljednjih godina

Dramatična snimka pijavice stiže nam s dubrovačkih Elafita. Čitatelj s Lopuda koji ju je u subotu snimio, kaže da je najveća viđena posljednjih godina

Trajanje pijavice najčešće je do 10-ak minuta, no ponekad potraju i znatno duže. Na Jadranu se pijavice mogu javiti u bilo koje doba godine, no najčešće ljeti i osobito na jesen, kada počinju češće stizati fronte nad i dalje toplo more. Iako je pijavica relativno rijetka pojava, ipak, nažalost, postoje dokumentirani tragično završeni susreti s pijavicom na Jadranu.