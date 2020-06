Stanković i Sever reagirali na prozivke u sučeljavanju Bernardića i Plenkovića

Nakon što je u sučeljavanju Andreja Plenkovića i Davora Bernardića na RTL-u spomenuta novinarka HRT-a Maja Sever, te se na nekim papirima koje je koristio Bernardić pojavio logo Nedjeljom u 2, javio se i urednik emisije Aleksandar Stanković

'U debati na konkurentskoj televiziji obilno se koriste podaci koje smo prezentirali u emisiji kada je gost bio Andrej Plenković. Čak je i logo emisije Nu2 više puta bio u prvom planu i to je sasvim u redu. Nije u redu samo što se Davor Bernardić nije odazvao pozivu za gostovanjem jer su nam neke druge tablice ostale neiskorištene', napisao je Stanković.

'Točnije objavili smo izjave Andreja Plenkovića iz predizborne kampanje 2016. da će BDP biti 5 posto, da će smanjiti PDV, otvoriti 180 000 radnih mjesta i izgraditi dječju bolnicu. Dakle, neke osnovne točke iz predizbornog programa HDZ-a. Ništa posebno.

I napisali smo da to nije ostvario. Za to ne treba nekakva posebna priprema niti istraživačko novinarstvo, to je običan i jednostavan novinarski posao. Naglašavam novinarski, a komentare predsjednika HDZ-a koji si dozvoljava da u emisiji na RTL-u govori da sam ja nekoga pripremala za debatu je još jedan napad Andreja Plenkovića na neovisno novinarstvo', napisala je Sever.