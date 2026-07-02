Stanje na cestama: Zbog bure u priobalju zabrane i ograničenja, na nekoliko dionica kilometarske kolone

Povećana je gustoća prometa na autocesti A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba gdje je kolona oko pet kilometara, a gustoća je povećana i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca.

Na autocesti A4 Goričan-Zagreb na prilazu zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba kolona je oko dva kilometra.

Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zbog mjestimice obilnijih oborina, moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Mogući su odroni. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. Zastoji su povremeno u zonama radova.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je trajektna linija Prizna-Žigljen.