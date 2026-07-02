JAVLJA HAK

Stanje na cestama: Zbog bure u priobalju zabrane i ograničenja, na nekoliko dionica kilometarske kolone

L. Š. / Hina

02.07.2026 u 07:38

Autocesta/Ilustracija
Autocesta/Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: ANP / Sipa USA / Profimedia
Bionic
Reading

Zbog bure je između čvorova Rijeka istok i Šmrika na snazi zabrana prometa za prvu skupinu vozila (autobusi na kat, motocikli i vozila s priključnim vozilom), a promet ostalih vozila vodi se uz ograničenje brzine, upozoravaju u četvrtak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK)

Povećana je gustoća prometa na autocesti A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba gdje je kolona oko pet kilometara, a gustoća je povećana i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca.

Na autocesti A4 Goričan-Zagreb na prilazu zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba kolona je oko dva kilometra.

Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zbog mjestimice obilnijih oborina, moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Mogući su odroni. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. Zastoji su povremeno u zonama radova.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je trajektna linija Prizna-Žigljen.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ODMAZDA

ODMAZDA

FOTO Masovni ruski napad na Kijev dronovima i raketama, ima mrtvih i ozlijeđenih
STIGLO OSVJEŽENJE

STIGLO OSVJEŽENJE

Prije stabilizacije vremena nova 'runda' kiše i pljuskova s grmljavinom. Bit će kratka
UPOZORENJE IZ BRUXELLESA

UPOZORENJE IZ BRUXELLESA

Projekt Trumpova zeta mogao bi ugroziti ulazak Albanije u EU: 'Igrate se vatrom'

najpopularnije

Još vijesti