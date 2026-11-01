strašan udar

[VIDEO] Srušio se mlažnjak na Floridi: Pao je u park s mobilnim kućama

V. B.

01.11.2026 u 22:17

Pad mlažnjaka na Floridi
Pad mlažnjaka na Floridi Izvor: Screenshot / Autor: screenshot
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Privatni mlažnjak vrijedan dva milijuna dolara srušio se u park s mobilnim kućama na jugu Floride, uništivši barem jednu od njih u ogromnoj eksploziji

Vlasti kažu da ima "više smrtnih slučajeva", a CNN javlja da je u zrakoplovu bilo 9 osoba. Zrakoplov je krenuo iz Austina u Teksasu prema Sjevernoj Eleutheri na Bahamima prije nego što mu je putanja naglo završila u blizini West Palm Beacha, prema podacima leta.

Kao da je pao projektil

Avion Learjet 60 vrijedan 2 milijuna dolara, zakačio je drvo i oborio dalekovode u padu toliko glasnom da je zvučalo kao projektil, kažu svjedoci. To se dogodilo nedugo nakon 13 sati po lokalnom vremenu u Greenacresu, okrug Palm Beach, izvijestio je Aviation 24/7.

Policija je zatvorila sve okolne ceste u naselju Greenacres i pozvala vozače da u potpunosti izbjegavaju to područje dok traje očevid i gašenje požara. Istragu o uzrocima pada preuzeo je Nacionalni odbor za sigurnost prometa (NTSB), koji bi prvo preliminarno izvješće trebao objaviti već sutra.

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