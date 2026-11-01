Jotova vodi u drugom krugu predsjedničkih izbora u Bugarskoj

Do predsjedničkih izbora došlo je u vrijeme niza napada dronovima na trgovačke brodove pokraj bugarske crnomorske obale prošli mjesec, što je izazvalo međunarodnu osudu i zabrinutost o širenju ukrajinskog rata.

Konačni rezultati očekuju se u ponedjeljak kad svi listići budu prebrojani. Prema anketama, izlaznost glasača je bila između 27 i 29 posto, nešto viša nego u prvom krugu izbora 25. listopada, kad je na birališta izišlo oko 23 posto glasača.

61-godišnja Iotova vodi s 51 posto naprema 43 do 45 posto protiv bivšeg privremenog premijera Andreja Gjurova (50), prema dvije izlazne ankete objavljene nakon završetka glasanja.

Strahuje se da je stradalo oko 20 pomoraca, dok su udari potaknuli vladu da potraži pomoć saveznika kako bi ojačala svoju pomorsku sigurnost. U srijedu, grčki kontejnerski brod potonuo je nakon što su ga pogodili pomorski dronovi.

Radev uz Jotovu

Oba vodeća predsjednička kandidata osudila su napade. Premijer Rumen Radov, koji podupire Jotovu, rekao je da ishod napada "ide u korist Ruskoj Federaciji". Oba kandidata pozvala su na diplomatsko okončanje rata.

Jotova je postala vršiteljica dužnosti predsjednika u siječnju nakon što je Radev dao ostavku kako bi ušao u parlamentarnu utrku u kojoj i pobijedio, predvodeći listu koju su mnogi politički analitičari ocijenili naklonjenom Kremlju.

"Glasala sam za Bugarsku da bude snažna zemlja u snažnoj Europi, no i da ima ima vlastitu vanjsku politiku i glas kad se mora zauzeti za ono što je najvažnije - nacionalni interes", rekla je Jotova u nedjelju.

Gjurova, koji je služio kao privremeni premijer ove godine, podržavaju prozapadne, reformističke stranke te odavno zagovara potporu Ukrajini. "Danas sam glasao za sigurnu, stabilnu i europsku Bugarsku", rekao je nakon glasanja.

Potpisao je sigurnosnu suradnju s Kijevom kad je bio premijer.

Niz političkih figura desnog spektra, među njima i bivši premijer Bojko Borisov, izrazili su potporu za Gjurova.