Srđan Milaković: Koliko je loše rješenje govori činjenica da ga brane Hrvatski suverenisti i Marijan Pavliček

Zakonsko rješenje prema kome zamjenik gradonačelnika iz reda nacionalnih manjina ne može zamjenjivati gradonačelnika u slučaju njegove duže odsutnosti je neprihvatljivo i predstavlja ozakonjenje diskriminacije, smatraju u Demokratskom savezu Srba

'To u praksi znači da dva zamjenika gradonačelnika izabrana na izborima nemaju jednak položaj – onaj iz reda pripadnika nacionalnih manjina nalazi se u podređenom položaju samo zato što je izabran kao pripadnik nacionalne manjine. Dakle, u situaciji koja će nakon idućih lokalnih izbora biti česta - da pored gradonačelnika imamo izabranog samo jednog zamjenika gradonačelnika i to iz reda nacionalne manjine, taj zamjenik neće moći mijenjati gradonačelnika kada se za to ispune uvjeti nego će gradsko vijeće imenovati privremenog zamjenika iz svog sastava', navodi se u priopćenju DSS-a koje potpisuje stranački predsjednik Srđan Milaković koji je ujedno i zamjenik vukovarskog gradonačelnika iz reda nacionalnih manjina.