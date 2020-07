Srbija: Umrlo sedmero, 372 novozaraženih koronavirusom

U Srbiji je između utorka i srijede od posljedica koronavirusa umrlo sedam osoba, dok su među 9.653 testiranih potvrđena još 372 nova slučaja zaraze, priopćio je u srijedu član Kriznog stožera srbijanske vlade Zoran Gojković. Na bolničkom liječenju je 4.501 pacijent, od kojih su 143 na respiratorima, rekao je Gojković na konferenciji za novinare Kriznog stožera

Gojković je naglasio je da su na respiratorima 143 pacijenta, te da je to za 13 manje nego u utorak.

Odgovarajući na novinarska pitanja Gojković je ustvrdio kako je poravnavanje epidemiološke krivulje u proteklih nekoliko dana pozitivna posljedica mjera zaštite koje se primjenjuju, te apelirao da građani i dalje strogo vode računa o preventivi i poštivaju propisane mjere i preporuke.

Gojković je je potvrdio da među značajnim brojem preminulih ima pretilih osoba, te pacijenata s pratećim bolestima, poput dijabetesa.

On je ocijenio kako je "bilo potrebno dva do tri tjedna striktnog provođenja mjera zaštite da bi se došlo do smirivanja sitaucija, koja je eskalirala oko 10. srpnja".