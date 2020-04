Koronavirusom u Srbiji dosad su zaražene ukupno 8.042 osobe, preminulo je 156, a izliječena su 1.182 pacijenta, priopćio je u nedjelju Krizni stožer srbijanske vlade koja je u suzbijanju epidemije proglasila trodnevni policijski sat od 30. travnja do 4. svibnja.

U Srbiji je na snazi svakodnevni policijski sat od 18 do 5 sati ujutro, vikendom od petka u 18 sati do ponedjeljka u 5. Građani stariji od 65 godina, kojima je prethodnim mjerama bila dopuštena polusatna šetnja triput tjedno, od ponedjeljka tijekom policijskog sata mogu izlaziti od 18 sati do jedan poslije ponoći, ali samo na sat vremena i najdalje 600 metara od svojih prebivališta.

Kako se i očekivalo, vlada Srbije i službeno je prihvatila odluku o policijskom satu uz prvosvibanjske praznike, pa će zabrana kretanja biti na snazi dan prije vikenda - od četvrtka 30. travnja u 18 sati do ponedjeljka 4. svibnja u pet ujutro.