Sramotan napad na vaterpoliste Crvene zvezde na splitskoj Rivi: 'Tukli su ih šipkama'

U subotu oko 13:40 na splitskoj Rivi došlo je do napada petorice mladića na trojicu igrača vaterpolo kluba Crvena zvezda, koji večeras u Splitu igra utakmicu Regionalne lige, potvrdila je za tportal Željka Radošević iz splitske policije

Trojica napadnutih vaterpolista imaju između 24 i 28 godina. Jedan od njih se spasio skokom u more, dok su dvojica uspjela pobjeći.

Policijski službenici razgovarali su s napadnutima, a vaterpolistu koji je skočio u more ponudili su i liječničku pomoć, no on je izjavio da mu nije potrebna.