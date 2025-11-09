Sramota za Hrvatsku: Jedina smo turistička zemlja u kojoj se ne mogu kupiti strane novine

Od 1. listopada u Hrvatskoj se više ne mogu kupiti strane tiskovine jer su se strani izdavači povukli zbog novih uvjeta distribucije. Nakon pola stoljeća neprekinutog izlaženja domaći čitatelji, turisti, nacionalne manjine, diplomati i knjižnice trenutno su bez stranih novina i časopisa.

Nakon što je Tisak otkazao uslugu distribucije novina jer mu se to nije isplatilo, nego donosilo velike gubitke, Vlada je u travnju donijela odluku kojom se ta usluga određuje uslugom od općeg gospodarskog interesa i koju sufinancira država.

Ministarstvo kulture i medija raspisalo je javni poziv te je za distributera odabralo Hrvatsku poštu koja se obvezala distribuirati novine u idućih pet godina. Međutim, prema Zakonu o medijima, samo nakladnici upisani u hrvatski Upisnik mogu formalno sudjelovati u modelu subvencionirane distribucije, a u njega se mogu upisati samo izdavači registrirani u Hrvatskoj, odnosno oni koji imaju pravnu osobu sa sjedištem u Hrvatskoj. Strani izdavači bez registrirane hrvatske pravne osobe ne mogu se upisati u Upisnik i stoga ne mogu koristiti subvencionirane tarife distribucije. Primjerice, Financial Times ili Bild Zeitung mogli bi biti upisani samo ako bi osnovali hrvatsko društvo (d.o.o.) koje bi djelovalo kao njihov lokalni izdavač ili zastupnik. U lipnju je Ministarstvo kulture i medija odredilo da nakladnici iz Upisnika plaćaju 0,15 eura po primjerku za dnevna izdanja i 0,25 eura za povremena izdanja. Tržišna cijena distribucije za strane nakladnike, budući da nisu u Upisniku, je, po procjeni Hrvatske pošte, četiri puta veća i tu je početak problema. Neravnopravni uvjeti distribucije Maja Curić, direktorica tvrtke DistriEst sa sjedištem u Sloveniji, ovlaštenog dobavljača i distributera stranih periodičnih tiskovina i drugih izdavačkih proizvoda za Hrvatsku, koja zastupa više od 200 izdavača i 400 stranih izdanja, izjavila je Hini da su strani izdavači zajednički odlučili obustaviti dostavu stranog tiska u Hrvatsku. "Odluka je donesena nakon višemjesečnih pokušaja da se osiguraju ravnopravni uvjeti distribucije za strana i domaća izdanja, u skladu s međunarodnim i europskim propisima o dostupnosti stranog tiska i zaštiti tržišnog natjecanja", kazala je. Objasnila je da su se uvjeti koje je Hrvatska pošta ponudila za distribuciju stranih tiskovina pokazali financijski teško održivima za strane nakladnike zbog uvođenja naplate prijevoza po distribuiranom primjerku, što u sustavu komisione prodaje nije uobičajeno i ne primjenjuje se niti u jednoj drugoj europskoj državi. Drži neprihvatljivim to što ponuđena cijena usluge višestruko premašuje one koje vrijede za domaća izdanja. "Mi u Hrvatskoj distribuiramo oko milijun primjeraka godišnje, pa tko bi to platio", kazala je Curić. Dok je Tisak bio distributer, dodala je, s njim smo poslovali po principu rabata po prodanom primjerku što je uobičajeno za strani tisak.

"Uporna šutnja" Ministarstva kulture i medija Tvrdi da je Ministarstvo kulture i medija, kojem su se obratili više puta od 19. kolovoza 2025. do danas, odgovorilo samo jednom i uputilo ih da se pokušaju dogovoriti s Poštom. "Pošta je odgovorila da po subvencioniranim cijenama mogu distribuirati samo izdavače iz Upisnika i da se obratimo Ministarstvu kulture i medija", kazala je Curić. Nakon pojačane medijske pozornosti i brojnih intervencija i apela od međunarodne izdavačke zajednice, državni tajnik Krešimir Partl, pozvao ih je na sastanak u Ministarstvo kulture i medija 20. listopada ove godine. "Tamo smo ponovno iznijeli sve podatke i činjenice koje smo u posljednja tri mjeseca više puta dostavili, također, putem e-maila odmah nakon sastanka, još jednom uz detaljne podatke i dokumentaciju. Do danas nismo dobili odgovor i ne znam možemo li ga očekivati", kazala je Curić. Dodala je da ne razumije zašto Ministarstvo "uporno šuti" kako na njihove upite tako i na upite samih izdavača jer prema njezinim riječima Financial Times i Bild i neka diplomatska predstavništva i pretplatničke agencije traže odgovore od Ministarstva. "Znam i da se nekoliko izdavača obratilo premijeru Andreju Plenkoviću, ali ne znam je li ta informacija do njega došla. Izdavači me pitaju kome da se obrate i s kim da zatraže sastanak, a ja im na to pitanje ne mogu odgovoriti", kazala je Curić. Kada se jednom zaustavi ta ogromna distribucijska mašinerija, upozorava, teško ju je ponovno pokrenuti.