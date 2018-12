Spremate se za doček, možda i na otvorenom? Evo kakvo vas vrijeme čeka

Dok će posljednji dan stare godine u unutrašnjosti proteći uz kišu, snijeg i jak vjetar, noć će donijeti uglavnom suho i vedro vrijeme. No, spremate li se za doček na otvorenom, dobro se utoplite jer vas čekaju temperature ispod nule

U ponedjeljak u unutrašnjosti će biti umjereno i pretežno oblačno ponegdje uz slabu oborinu na granici kiše i snijega, češću prijepodne i sredinom dana. Na Jadranu djelomice sunčano i uglavnom suho. Mjestimice će puhati umjeren, povremeno i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a na Jadranu jaka, prema kraju dana i olujna bura. Najviša dnevna temperatura od 3 do 7, na Jadranu između 9 i 12 °C.

U novogodišnjoj noći većinom vedro i uglavnom suho. Uz više oblaka na krajnjem zapadu moguća je slaba oborina na granici kiše i snijega, a u Gorskom kotaru uglavnom snijeg. Na kopnu će umjeren i jak sjevernim vjetar u noći oslabjeti, na Jadranu vjetrovito uz jaku i olujnu buru. Temperatura zraka od -5 do 0, na Jadranu između 2 i 7 °C.

Prvog dana 2019. na Jadranu će biti pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Vjetar na kopnu slab, a na Jadranu u početku jaka i olujna bura oslabit će do sredine dana i okrenuti na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od -5 do 0, na Jadranu između 3 i 8, a najviša dnevna od 3 do 7, na Jadranu između 7 i 11 °C.