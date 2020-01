Spot za predsjedanje Hrvatske EU-om režirao je Hrvoje Hribar, nabavljen je bez natječaja, a pazite koliko je koštao

Promotivni spot o Hrvatskoj, prikazan povjerenicima Europske komisije na početku njihovog sastanka s ministrima hrvatske Vlade u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici, koštao je 1,4 milijun kuna. Spot prikazuje pripadnike različitih generacija hrvatskih građana koji crticama iz života, uz koktel fraza o postizanju ciljeva, ljubavi, inovacijama i djedovini, svjedoče o europskoj Hrvatskoj i 'snažnoj Europi u svijetu punom izazova'. U posljednjem kadru, uspjeh hrvatskih nogometaša slavi se u luksuznom obiteljskom zdanju, kakvo bi si - uz europske povjerenike - mogli priuštiti samo hrvatski tajkuni

Za izbor navedene agencije HTZ se odlučio na temelju referenci i prethodne uspješne suradnje, s tim da su stručne službe HTZ-a kontinuirano pratile snimanje i montažu materijala. Iz MVEP-a, nadalje, promoviraju autore promo spota, navodeći da je 'Imago Ogilvy izrastao u vodeću hrvatsku agenciju koja je jedina osvojila prestižnu nagradu u Cannesu i nagradu Euro Effie Award, dvije najrelevantnije nagrade u svijetu marketinga, a iza produkcijske kuće Riba Ribi Grize Rep d.o.o. stoje vrlo uspješni projekti i kampanje kao što su Ode to Joy - film u čast pristupanja Hrvatske u EU; Wonderful Istria; Croatia Full of Life - prva video i foto kampanja s tada novim komunikacijskim konceptom hrvatskog turizma 'Full of life''.

Inače, promotivni spot 'Ambasadori hrvatskog turizma', nastao na HTZ-ovoj platformi 'Croatia Full of Life' i ovjenčan prestižnom nagradom 'Travel Video Awards' u kategoriji 'Best Video by a Tourism Organization', koštao je 700.000 kuna - dvostruko manje od spota za hrvatsko predsjedanje Vijećem EU-a s cijenom od 1.390.568,83 kuna.