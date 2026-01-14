Splitski policajac izboden na ulici pušten iz bolnice

Glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga potvrdila je da je policajac otpušten na kućnu njegu i dodala da je pred njim još dug put do potpunog oporavka.

Križan je 3. prosinca u 22.45 sati na putu prema kući čuo da su njegove kolege u potrazi za mladićem koji je nožem prijetio svojim ukućanima i govorio da će ih ubiti. Susreo ga je na Putu Mostina u gradskom naselju Bilice i pokušao ga zaustaviti no 18-godišnjak ga je desetak puta izboo po prsima i trbuhu te ga ostavio okrvavljenog ležati na cesti.

Liječnički tim Hitne medicinske pomoći prevezao ga je u KBC Split gdje su mu se danima borili za život. Bio je u kritičnom stanju, u induciranoj komi, priključen na aparate te je prošao nekoliko operativnih zahvata zbog višestrukih ozljeda opasnih po život.