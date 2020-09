Splitske studente dočekat će novi dom s 465 postelja; ali to nije dovoljno: Trenutno smo na 1200 ležajeva, a prijavilo ih se 1800

Rekonstruirani i uređeni Studentski dom "Bruno Bušić" s 465 postelja, vrijedan oko 65 milijuna kuna, u petak je svečano otvoren na Spinutu u Splitu, a na svečanosti je bio i ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs

"Dvokrevetne sobe stoje 630 kuna, a trokrevetne 490 kuna po osobi. Ovim se sigurno neće zadovoljiti sve potrebe studenata Sveučilišta u Splitu zato što smo na prošlom natječaju imali prijavljenih 1800, a trenutno smo na 1200 ležajeva. U planu imamo izgradnju novog studentskog doma na Kampusu. Trenutno radimo idejni projekt, a paralelno smo pokrenuli web-stranicu gdje se privatni iznajmljivači mogu oglasiti sa svojim stanovima kako bi studenti na što jednostavniji način došli do smještaja u Splitu", rekao je Žižić.

Dodao je da je u Splitu trenutačno oko 20 tisuća studenata, a njih osam tisuća nema prebivalište u blizini grada.

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs rekao je kako će se i dalje raditi na studentskom smještaju i u Splitu i u cijeloj Hrvatskoj. Za splitsko Sveučilište je rekao da se dobro razvija, da je sve prepoznatljivije u svijetu i da ima dobre studijske programe.

Veseli ga kad sveučilišta osmisle originalne studijske programe jer nije pristaša toga da svako sveučilište treba imati sve fakultete koje imaju i druga sveučilišta.

"Mislim da bi se oni trebali profilirati tako da ja idem studirati u Split zato što tamo postoji najbolji studij iz toga i toga. To je ono što bih volio vidjeti da se zbiva na akademskoj sceni kada govorimo o obrazovanju u Hrvatskoj", rekao je ministar Fuchs.

Odgovarajući na novinarska pitanja, podsjetio je da je složen dobro osmišljen model po kojem su škole u Hrvatskoj otvorene, djeca su u školama, nema širenja virusa unutar škola.

Rekao je i da će više od 12, odnosno 15 tisuća mjesta na hrvatskim sveučilištima ostati nepopunjena.

Također je rekao kako treba učiniti sve da se stariji smještajni kapaciteti renoviraju i izgrade novi.

U Hrvatskoj ima 160 tisuća studenata i 11 tisuća smještajnih kapaciteta, dodao je ministar.

U vezi s malom maturom, odgovarajući na pitanja, rekao je kako nijednom riječju nije spomenuo malu maturu, nego da je dan nalog Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. To je agencija koja, među ostalim, provodi veliku maturu. Istaknuo je kako je to nacionalna provjera znanja učenika nakon dva obrazovna ciklusa te kako je jedan od razloga za to inflacija petica u osnovnim školama.

"Namjera, zadatak i djelatnost te institucije je provjera kvalitete obrazovanja u Hrvatskoj. Zamišljeno je i trebalo je biti da se nacionalni ispiti u Hrvatskoj provode jednom godišnje u svim školama. Sada smo rekli da krenu u pripremu nacionalnih ispita, znanje će provjeravati u petom razredu i drugi put u osmom razredu. Tako ćemo dobiti uvid u više stvari, kakvo je znanje učenika i još mnogo toga", objasnio je ministar Fuchs. Dodao je da se djeca sljedeće godine neće upisivati u srednju školu na osnovi tih podataka.

Na otvorenju uređenoga Studentskog doma bio je i rektor zagrebačkog Sveučilišta Damir Boras, koji je rekao da je to veliki uspjeh jer je bilo potrebno povećati studentske kapacitete.

Kako je dodao, zagrebačko Sveučilište posljednjih je godina obnavljalo svoje kapacitete uz pomoć međunarodnih fondova, no posljednjih 30 godina kapaciteti nisu povećani iako se broj studenata povećao šest puta. U Zagrebu je 70 tisuća studenata, a u domovima ih je oko osam tisuća, rekao je Boras.

Za rektora splitskog Sveučilišta Dragana Ljutića danas je veliki dan, pogotovo zato što je, kako je istaknuo, današnji projekt realiziran u 22 mjeseca, a poštovali su se svi rokovi. Najavio je izgradnju još jednog studentskog doma u sklopu Kampusa i dodao da imaju više od 30 projekata te više od 30 milijuna eura vrijednosti projekata.

Nakon službenog otvorenja Studentskog centra u Vijećnici Senata Sveučilišta na Kampusu predstavljena je izgradnja montažnog objekta Medicinskog fakulteta u blizini postojeće zgrade te Medicinski istraživački centar.