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Spašeno gotovo 800 ljudi u Nepalu: 350 ih se sakrilo u tunel

M.Da.

27.08.2026 u 22:09

Bujica u Nepalu
Bujica u Nepalu Izvor: Profimedia / Autor: Prabin RANABHAT / AFP / Profimedia
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Lokalni mediji izvještavaju kako je iz tunela hidrocentrale na rijeci Trishuli spašeno 350 ljudi. Još 100 ih se nalazi ondje i vojska pokušava doći do njih

Katastrofalne bujice nakon odrona kamenja i ledenjaka u Nepalu odnijele su najmanje 389 života, dok se gotovo 1500 osoba smatra nestalima.

U međuvremenu je pograničnu regiju Nepala i Kine pogodio i potres magnitude 5,0, kao i monsunske kiše, zbog čega se strahuje od novih odrona i poplava.

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Ured nepalskog premijera objavio je da je iz tunela u blizini rijeke Trishuli spašeno 350 ljudi, javlja portal Rising Nepal. Riječ je mahom o lokalnom stanovništvu i radnicima hidroelektrane čiji je tunel sastavni dio. Nepalska vojska pokušava spasiti još 100 ljudi iz tog tunela.

Bujica u Nepalu
  • Bujica u Nepalu
  • Bujica u Nepalu
  • Bujica u Nepalu
  • Bujica u Nepalu
  • Bujica u Nepalu
Bujica u Nepalu Izvor: Profimedia / Autor: Prabin RANABHAT / AFP / Profimedia

Dok nepalski mediji pišu da su spašene ukupno 833 osobe stalna koordinatorica UN-a u Nepalu, Lila Pieters Yahia, za Reuters je istaknula kako je spašeno 796 osoba.

"Mobilizirano je više od 30.000 pripadnika sigurnosnih snaga koji rade danonoćno. Vlada je mobilizirala sve kapacitete za potragu i spašavanje. Imate jednu općinu do koje je nemoguće doći cestom, a sva pomoć koju vlada dostavlja je helikopterom", rekla je Yahia.

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