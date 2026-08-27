Spašeno gotovo 800 ljudi u Nepalu: 350 ih se sakrilo u tunel

U međuvremenu je pograničnu regiju Nepala i Kine pogodio i potres magnitude 5,0, kao i monsunske kiše, zbog čega se strahuje od novih odrona i poplava.

Katastrofalne bujice nakon odrona kamenja i ledenjaka u Nepalu odnijele su najmanje 389 života, dok se gotovo 1500 osoba smatra nestalima.

Ured nepalskog premijera objavio je da je iz tunela u blizini rijeke Trishuli spašeno 350 ljudi , javlja portal Rising Nepal . Riječ je mahom o lokalnom stanovništvu i radnicima hidroelektrane čiji je tunel sastavni dio. Nepalska vojska pokušava spasiti još 100 ljudi iz tog tunela.

Dok nepalski mediji pišu da su spašene ukupno 833 osobe stalna koordinatorica UN-a u Nepalu, Lila Pieters Yahia, za Reuters je istaknula kako je spašeno 796 osoba.

"Mobilizirano je više od 30.000 pripadnika sigurnosnih snaga koji rade danonoćno. Vlada je mobilizirala sve kapacitete za potragu i spašavanje. Imate jednu općinu do koje je nemoguće doći cestom, a sva pomoć koju vlada dostavlja je helikopterom", rekla je Yahia.