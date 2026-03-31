Španjolska i Crkva dogovorile odštetu za žrtve seksualnog zlostavljanja

Sporazum po kojem Crkva plaća odštetu dolazi prije posjeta pape Lava XIV. od 6. do 12. lipnja, što će biti prvi papinski posjet zemlji od 2011. godine. Ministar pravosuđa Felix Bolanos rekao je da je sporazum, koji je dogovoren u siječnju, namijenjen žrtvama koje nisu u mogućnosti pokrenuti pravni postupak jer su zločini otišli u zastaru ili su navodni počinitelji umrli.

Nakon potpisivanja sporazuma u Madridu, Bolanos je rekao da je to 'dan pravde' za 'tisuće žrtava koje su pretrpjele seksualno zlostavljanje unutar Katoličke Crkve i koje nisu samo ostavljene bez podrške, već su bile sumnjičene i zaboravljene'.

Odšteta će se određivati od slučaja do slučaja, a ne kroz fiksne smjernice. Proces će uključivati predstavnike vlade, Crkve i španjolskog pravobranitelja, pri čemu država ima konačnu riječ nad odlukama. Crkva će biti odgovorna za isplatu dodijeljene odštete. Bolanos je model opisao kao 'inovativan u svijetu', rekavši da osigurava nadzor države dok istovremeno zahtijeva od Crkve da osigura naknadu žrtvama.



Luis Arguello, predsjednik Španjolskog episkopalnog vijeća (CEE), opisao je sporazum kao 'gestu' Crkve. 'Čak i ako se radi o slučajevima pravne zastare ili gdje su optuženi preminuli, Crkva želi priznati svoju odgovornost', rekao je.

Izvještaj španjolskog pučkog branitelja iz 2023. otkrio je da je više od 200.000 maloljetnika pretrpjelo seksualno zlostavljanje koje je počinio rimokatolički kler od 1940. godine. Taj bi broj mogao dosegnuti 400.000 žrtava ako se uključi zlostavljanje koje su počinili laici u vjerskim zajednicama. Crkveni vlastiti zapisi navode 1057 'registriranih slučajeva', od čega je 358 ocijenjeno kao 'dokazano' ili 'vjerodostojno'.