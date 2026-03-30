Strava u Argentini: Tinejdžer otvorio vatru u školi, ubio učenika i ranio osmero ljudi

Šest učenika zbrinuto je u lokalnoj bolnici zbog površinskih ozljeda zadobivenih tijekom bijega s mjesta događaja, stoji u priopćenju vlade pokrajine Santa Fe. Još dva učenika u dobi od 13 i 15 godina, od kojih je jedan u teškom, ali stabilnom stanju, prebačena su u regionalnu bolnicu u Rafaeli.

"Učenici su vidjeli dječaka kako izlazi iz zahoda s oružjem i počeli su vikati. Tada je počeo pucati, pucati u zrak, i svi smo počeli bježati", rekla je Priscila, učenica škole, u razgovoru za lokalnu postaju Radio Con Vos .

Pucnjava , koja je izazvala šok u zemlji nenaviknutoj na školske pucnjave, dogodila se u školi Mariano Moreno u San Cristóbalu , gradu sa 16.000 stanovnika u pokrajini Santa Fe (središnji dio zemlje).

Ovo je "veoma, veoma tužan i vrlo šokantan trenutak. Stoga, na prvom mjestu, želimo pružiti podršku obitelji Iana, dječaka koji je danas izgubio život", izjavio je ministar pravosuđa i sigurnosti pokrajine, Pablo Cococcioni, na konferenciji za novinare nekoliko sati nakon pucnjave.

Napadač, čiji identitet nije objavljen, uhićen je, potvrdio je za AFP izvor iz pokrajinskog ministarstva sigurnosti.

Obiteljski problemi

"On nema nikakav dosje, nikada nismo morali intervenirati tijekom njegova školovanja", objasnio je ministar. "Suočavao se s vrlo složenom obiteljskom situacijom", dodao je. "Ono što smo uspjeli utvrditi jest da se nije radilo o sukobu unutar škole", nastavio je.

Pucnjava se dogodila u trenutku kada su se učenici pripremali za ceremoniju podizanja zastave, što se u toj školi s oko 1500 učenika provodi svakoga dana prije početka nastave.

Oružje koje je napadač koristio "vjerojatno je lovačka puška", izjavio je za kanal TN dužnosnik općine San Cristobal, Ramiro Muñoz.

Nastava je obustavljena, a učenici su poslani kućama.

Godine 2000. u pucnjavi u Rafael Calzadi poginula je jedna osoba, a u drugoj 2004. u Carmen de Patagones tri. Oba mjesta nalaze se u pokrajini Buenos Aires.

"Vrlo je teško pronaći objašnjenje za ovakve događaje, a još više kada se dogode u školskom okruženju", ocijenio je Pablo Cococcioni. "To je nešto potpuno nesvakidašnje što nismo mogli ni zamisliti".