Španjolci se dosjetili kako stati na kraj ilegalnim partijima. Pune ruke posla imaju bivši strani špijuni

Vlasti na popularnom španjolskom otoku Ibizi koriste strane špijune kako bi se infiltrirali na ilegalne zabave na kojima bi se mogle kršiti epidemiološke mjere i drugi zakoni

"Projekt je počeo prije nekoliko dana i trebao bi trajati do kraja kolovoza, ali bi se mogao produžiti", rekao je u petak glasnogovornik regionalne vlade Armando Tur.

Vlasti su, u dogovoru s lokalnom policijom, angažirale detektivsku agenciju koja je honorarno unajmila brojne bivše strane špijune.

Prikriveni agenti su uglavnom stranci u dobi od 30 do 40 godina sa srednjom do visokom kupovnom moći jer su to glavne karakteristike onih koji dolaze na takve događaje, objasnio je Tur.

Ulaznica za ilegalne partije ponekad stoji više od 100 eura, a na zabavama bude više od 500 ljudi.

Postoje dobri razlozi za neobične metode koje vlasti poduzimaju. Policija nema dovoljno zaposlenih i ilegalne se zabave gotovo uvijek održavaju u privatnim stanovima ili kućama. Španjolska policija ne smije nasilno ući u privatno imovinu samo zato što se održava zabava.

Nedavno su Ibiza i drugi Balearski otoci imali najvišu stopu zaraze koronavirusom u Španjolskoj. Sedmodnevna incidencija trenutno je 226 slučajeva na 100 tisuća ljudi.