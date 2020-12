Šostar bi prijavio susjede: 'Naravno, jer bi ugrozili i moju obitelj i mene'

Zvonimir Šostar, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", rekao je večeras u HRT-ovu Dnevniku da situacija još nije takva da bi srednje škole trebale prijeći na online nastavu jer su zdrava djeca u školama i dalje pod kontroliranim uvjetima.

'Znamo da su se zatvorili ugostiteljski objekti. Dakle, oni praktički ne bi imali drugog izlaza nego se okupljati isključivo po domovima, i to po cijele dane. Ovdje su ipak koliko-toliko kontrolirani uvjeti i mislim da je u ovom času, gdje god je to moguće, bolji model A nastave, i tog su mišljenja i ministar Fuchs i ministar Beroš. Još uvijek nema razloga da prelazimo na model C', poručio je Šostar za Dnevnik HRT-a.