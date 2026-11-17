Nakon ispitivanja na državnom odvjetništvu i ročišta na Županijskom sudu u Zagrebu, osumnjičeni su prevezeni u Remetinec, gdje će biti smješteni u istražni zatvor.

Četvero zdravstvenih djelatnika uhićeno je u ponedjeljak u sklopu proširenja istrage smrti pacijenta koji je 21. listopada preminuo u sobi 11A Odjela integrativne psihijatrije

Prema pisanju Jutarnjeg lista, nakon dolaska slijedi uobičajena procedura zaprimanja i razdvajanja istražnih zatvorenika. Postoji mogućnost da ih zbog sigurnosnih razloga smjeste u odvojene ćelije, no takva odluka zasad nije potvrđena.

Tereti ih se za teško ubojstvo nečinjenjem

Liječnicu, dvije medicinske sestre i medicinskog tehničara sumnjiči se za teško ubojstvo povezano s nečinjenjem, odnosno da nisu poduzeli potrebne radnje kako bi spriječili Periševu smrt.

Riječ je o kaznenom djelu koje se povezuje s člankom 20. stavkom 2. Kaznenog zakona, koji uređuje odgovornost za počinjenje kaznenog djela nečinjenjem.

Tužiteljstvo je zatražilo istražni zatvor po više osnova, uključujući opasnost od utjecaja na svjedoke, mogućnost ometanja postupka i posebno teške okolnosti počinjenja kaznenog djela.