Slučaj 'knjižica vozila': Centar za vozila objasnio zašto je gnjev vozača neopravdan

Objava jednoga građanina na Facebooku o poteškoćama koje je imao prilikom tehničkog pregleda automobila izazvala je bijes na društvenim mrežama te udarila kukom i motikom na hrvatsku birokraciju. Ukratko: U prometnoj dozvoli imao je popunjene sve rubrike i trebao je novu. Međutim, za njezino izdavanje trebao je priložiti knjižicu vozila koja je kao dokument ukinuta u ljeto 2013. godine. Iz Centra za vozila Hrvatske objasnili su zašto

Međutim, iz Centra za vozila Hrvatske (CVH) kažu kako je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koji je stupio na snagu danom pristupanja RH Europskoj uniji, 1. srpnja 2013. godine, propisano kako se prometne dozvole i knjižice vozila, važeće na dan stupanja na snagu navedenog zakona, koriste do prve promjene vlasnika vozila ili do popunjavanja rubrike 'Dozvola vrijedi do' u prometnoj dozvoli.

'Temeljem navedene zakonske odredbe, knjižice vozila koje su izdane do 1. srpnja 2013. godine i dalje predstavljaju javnu ispravu koju je izdao MUP i kojom se dokazuje vlasništvo određenog vozila, njegove tehničke i druge osobine i karakteristike. Sama činjenica da se knjižica vozila ne izdaje od 1. srpnja 2013. godine ne znači da ranije izdane knjižice vozila više nemaju pravnu snagu. One tu pravnu snagu zadržavaju do zamjene prometne dozvole uz koju su izdane.

Ako vlasnik vozila nije u mogućnosti predočiti knjižicu vozila u registracijskom postupku (zamjena prometne dozvole zbog popunjenosti, promjena vlasništva, odjava vozila i sl.), obvezan je prijaviti gubitak ove javne isprave u policijskoj postaji te s dobivenom potvrdom pristupiti registracijskom postupku u stanici za tehnički pregled vozila', stoji u odgovoru koji potpisuje Goran Pejić, pomoćnik uprave za tehničke poslove Centra za vozila Hrvatske.

Dodajmo da je građanin u međuvremenu obrisao post koji je objavio na Facebooku.