Slovenija se sprema za masovno cijepljenje, nedostaje cjepiva

Slovenija će u ožujku provoditi masovnu akciju cijepljenja protiv Covida-19, u okviru koje bi bila u mogućnosti cijepiti 500 do 600 tisuća stanovnika, no s obzirom na nedostatak cjepiva realno bi to moglo biti oko 240 tisuća ljudi, doznaje se u srijedu u Ljubljani

"Organizirani smo tako da bismo mjesečno mogli cijepiti 500.000 do 600.000 ljudi, što znači oko 30.000 svakog radnog dana", kazao je koordinator vlade za cijepljenje Jelko Kacin u izjavi novinarima ispred prostorija ljubljanskog velesajma, gdje se odvija masovno cijepljenje građana. Prema njegovim riječima, Slovenija u četvrtak očekuje 24.000 doza cjepiva AstraZenece, još 15.000 ih ima "u rezervi", a 40.000 doza očekuje početkom idućeg tjedna. Te će se količine idući tjedan koristiti za cijepljenje nastavnika i odgajatelja u školama i vrtićima, što je u sadašnjem trenutku prioritet s obzirom na skoro otvaranje i srednjih škola, te za nastavak imunizacije starijeg stanovništva. Kacin je kazao da je cjepivo AstraZenece, koje dolazi u većim količinama, vrlo učinkovito i sigurno te da su nakon druge doze oni koji se njime cijepe zaštićeni od bolesti devet mjeseci.