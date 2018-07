Slovencima se nije svidjela austrijska vježba zaštite granice

Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović te predsjednici Slovenije i Austrije Borut Pahor i Alexander van den Bellen snažno su podržali u četvrtak na trilateralnom sastanku u Sloveniji europsku perspektivu država jugoistočne Europe i njihov put prema euroatlantskim integracijama

"Slovenija vrlo dobro kontrolira svoju granicu s Hrvatskom od migranata, ali bi oštrije kontrole bila prisiljena uvesti, kako bi tako poslala signal da ne želi postati "džep" u kojemu bi se zadržali migranti na putu prerma srednjoj i zapadnoj Europi, no to bi dovelo i do negativnog domino-efekta južnije jer bi sasvim sigurno tako reagirala i Hrvatska na granici s Bosnom i Hercegoivinonm, što bi kao proces dovelo do nestabilnosti i nepovjerenja među državama u regiji", ocijenio je slovenski predsjednik.

Austrijski predsjednik Van den Bellen složio se s ocjenom kolega iz Hrvatske i Slovenije da je potrebno inzistirati na kontroli vanjskih granica EU-a, ali istodobno paziti i na kontrolu Schengenske granice. Schengenski prostor je veliko postignuće, ali njegove granice moraju biti kontrolirane, ocijenio je Bellen.

Jačanje kontrole na granicama unutar EU-a vrlo je osjetljiva stvar po njemu i treba je dobro iskomunicirati ako je potrebna i konzultirati susjedne zemlje. Bellen je kazao da smatra da će pitanje tranzicijskih centara za migrante između Njemačke i Austrije biti lakše riješiti nakon regionalnih izbora u Bavarskoj, bazi CSU-a koji zastupa oštriju migrantsku politiku u Njemačkoj.

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović kazala je da su na sastansku razgovarali o ilegalnim migracijama, stabilnosti jugoistočne Europe, ali i o tematici koja se razmatra u okviru inicijative "Tri mora", kao što su pitanja blagostanja, kohezije i digitalne budućnosti. Što se tiče problema migracija, ovakvi trilateralni susreti Slovenije, Hrvatskle i Austrije sve su važniji s obzirom na situaciju ne samo za naše zemlje nego i za Europu i regionalno okruženje, kazala je hrvatska predsjednica.