Slovenci grade centre za azilante na granici s Hrvatskom, lokalci prijete blokadama

Ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar u srijedu je organizirao sastanak s načelnicima pet pograničnih općina - Krškog, Črnomelja, Ilirske Bistrice, Kostela i Podlehnika - o utjecaju ilegalnih migracija na život uz granicu. Policija je pojačala nadzor s ciljem sigurnosti lokalnog stanovništva, sprječavanja kaznenih djela te sigurnosti djece na putu do i iz škole, izvijestili su u priopćenju. Gradonačelnici su iskazali zadovoljstvo informacijom da je uklonjeno 85 kilometara žičane ograde uz granicu, jer je negativno utjecala na život stanovništva i turizam, no problem je izbio oko najave izgradnje centara za azilante.

Vlada je naime odlučila urediti područje bivših graničnih prijelaza u Obrežju i Središču ob Dravi , te u njima smjestiti dva centra za azilante za smještaj tražitelja međunarodne zaštite. Kako je pojasnila Vlada, radit će se o privremenim hitnim objektima za vrijeme trajanja više sile, ali najdulje do tri godine. Ova je najava uznemirila stanovnike čiji načelnici općina (Obrežje pripada općini Brežice) nisu bili pozvani na sastanak, a ne dolaze ni iz redova vladajućeg Pokreta Sloboda .

Vijećnici Općine Brežice na izvanrednoj sjednici u utorak jednoglasno su donijeli odluku o protivljenju osnivanju azila. Ako Vlada nastavi s aktivnostima, najavljuju prosvjede i blokade tamošnjeg međunarodnog graničnog prijelaza. Za odluku o protivljenju centru za azilante u Obrežju glasovalo je 28 od 30 vijećnika Općine Brežice, među kojima su bili i općinski vijećnici Pokreta Sloboda, a nitko nije bio protiv. U raspravi su istaknuli kako zamjeraju Vladi što ih nije obavijestila o namjeri osnivanja podružnice azila te da su za to doznali tek nakon što je Vlada u četvrtak donijela odluku o tome.

Zastupnik SDS-a Andrej Kosi upozorio je na konferenciji za novinare da je sporna činjenica da je odluka donesena bez suglasnosti i znanja lokalne zajednice koja je zabrinuta i ne slaže se s odlukom Vlade. Prema njegovim riječima, odluka Vlade negativno je iznenadila kako načelnike općina Brežice i Središče ob Dravi, tako i same stanovnike. Također traži da vlada prekine sve aktivnosti vezane uz uspostavu azilantskih centara, kako se centri ne bi proširili po Sloveniji. 'Kad treba graditi ceste i bolnice, istok zemlje se uvijek zaboravlja, no kad treba gomilati centre za azilante, to nije nikakav problem', sarkastično ocjenjuje Kosi.