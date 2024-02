Pogledajte MUP-ove snimke kako se krijumčari migranata probijaju kroz granicu

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u utorak je obišao državnu granicu s Bosnom i Hercegovinom te tom prilikom poručio da "nikada nelegalne migracije nisu prestale" i da "nema naznaka da ćemo vidjeti kraj tim pokretima ljudi" u nekom narednom periodu, s obzirom na globalna događanja.

Hrvatska policija danas je stoga prezentirala tehniku, ljudstvo, raspored, organizaciju kako se nosi sa nezakonitim migracijama. Ministar Božinović istaknuo je da je posao naše policije jedinstven na razini cijele Europske Unije, s obzirom na činjenicu da je Hrvatska država koja ima najdulju vanjsku kopnenu granicu Europske Unije te specifičan geografski položaj i sukladno tome se mora i organizirati.

Pritom su glavni ciljevi smanjenje broja nezakonitih migracija te sigurnost hrvatskih građana i posjetitelja.

„To je naša zadaća, to je zadaća hrvatske policije. Ja mislim da je obavlja vrlo učinkovito jer, kad pogledate krajnji rezultat kojeg mjere i međunarodne agencije, a to je da je Hrvatska jedna od najsigurnijih zemlja na svijetu. Upravo prije par tjedana Hrvatska je proglašena zemljom kojom se najsigurnije šetati u noćnim satima u cijelome svijetu - to je posljedica ukupnog rada sigurnosnih službi, hrvatske policije, ali sigurno da granična policija i svi dijelove hrvatske policije koji su angažirani na zaštiti državne granice tome daju velik doprinos“, kazao je ministar.

Hrvatska policija s nezakonitim migracijama ne nosi se samo na graničnoj crti, već su policijske snage raspoređene i po dubini, upravo s ciljem reakcijske sposobnosti ovisno o tome kako se migranti kreću. Njihov je cilj izbjegavanje policijskih patrola - na samoj graničnoj crti, dublje, iza crte, pa i u dubini teritorija. Stoga su angažirani svi rodovi policije, granična sa 6500 pripadnika, interventna i specijalna policija. Tu je kriminalistička policija koja provodi Operativnu akciju „Koridor“, a koja se proširila na akciju koja je zapravo pod Europolom te uključuje i kriminalističke policije susjednih.

Ministar Božinović stoga je istaknuo da upravo zajedničkim radom možemo postići najbolje rezultate: „Mi se od prvog dana ne zanosimo činjenicom da će nam netko drugi štititi granicu i osigurati sigurnost hrvatskih građana i gostiju. Zato prije svega se sami organiziramo, imamo puno povjerenje u svoje snage i na dnevnoj bazi se prilagođavamo svim vrstama izazova.“

Podsjetio je da ne trebamo imati iluzije da će migrantska kretanja prestati, jer je Europa atraktivna za građane mnogih zemalja, pogotovo onih gdje postoji i neposredna ugroza te gdje je životni standard takav da su ljudi spremni se upustiti na ovako dalek put. Neki od njih prelaze tisuće kilometara te sigurno nemaju namjeru se vratiti tamo odakle su došli. Pokušavat će koliko god treba puta ne bi li u jednom trenutku prešli granicu Hrvatske i nastavili dalje. Migrantska kretanja stoga su višedimenzionalan problem - humanitarni, politički, ekonomski te sigurnosni.

Hrvatska policija ovdje je prije svega zbog sigurnosti, ali i za poštivanje ljudskih prava.

„U svakom slučaju, na prostorima prostorima Karlovačke županije, kao i Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke, Brodsko-posavske sve do Vukovarsko-srijemske, i u budućnosti ćemo ulagati i u tehniku i u ljude, jer kao što sam kazao ne možemo očekivati niti je na vidiku situacija, pogotovo u današnjim međunarodnim okolnostima, u kojoj možemo predvidjeti kraj migrantskih kretanja“, zaključio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.