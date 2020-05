Predsjednik Domovinskoga pokreta Miroslav Škoro i predstavnici Hrvatskih suverenista Hrvoje Zekanović i Marijan Pavliček, te Ladislav Ilčić, predsjednik HRAST-a održali su danas konferenciju za medije o zajedničkom izlasku na parlamentarne izbore

Škoro najavljuje da će do kraja tjedna potpisati barem još jedan sporazum 'Nadam se i dva... Nisam mislio pri tome na Most. Pregovori se vode jer je u slučaju Mosta situacija da su oni stranka s 10 parlamentarnih zastupnika pa je situacija nešto kompleksnija', rekao je Škoro.

Kad je riječ o razgovorima s vukovarskim gradonačelnikom Ivanom Penavom, Škoro kaže: 'Gospodin Penava prvo mora razriješiti formalno-pravni status u stranci u kojoj se nalazi. Kad bude došlo vrijeme, o tome ću vas izvijestiti. Kada se to bude formaliziralo, onda o tome možemo razgovarati kompetentnije'.

Rekao je i kako je razgovarao s Ninom Raspudićem. 'Takav čovjek bi dobro došao, to bi bio plus. On se treba odlučiti hoće li se baviti politikom. Ako hoće, dobrodošao je', kaže Škoro.