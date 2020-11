Škoro o uhićenju državnog tajnika Sučića: Domovinski pokret potreban je Hrvatskoj, pa vidite kako se vladajući ponašaju

Domovinski pokret osnovao je u nedjelju u Pločama dubrovačko-neretvansku podružnicu, a predsjednik stranke Miroslav Škoro izjavio je da se DP pokazao kao kvalitetna politička opcija potrebna Hrvatskoj.

"To su visoki dužnosnici, posebni izaslanici Andreja Plenkovića u bezbroj situacija, potencijalno budući kandidati za gradonačelnike i ambiciozni ljudi grada Vukovara, državni tajnici", rekao je i dodao kako, u trenutku kad se epidemiološkim mjerama ograničavaju mnoge stvari, "oni imaju festival".

"To je taj novi HDZ, novo normalno, što je za bogove nije za volove. To je ta situacija u kojoj ponovno svako malo imamo memorijal Krš-Pađene, memorijal bahatosti Ive Sanadera i Nadana Vidoševića, svih tih ljudi koji se nalaze po kubovima, broje si novce, lovu drže u gepeku i imaju svoje interese, to je taj festival bahatosti tih 16 posto ljudi“, rekao je Škoro.

Na upit treba li zakon o zaštiti pučanstva mijenjati po hitnoj proceduri i je li za kažnjavanje građana i za proglašenje izvanrednog stanja, Škoro je odgovorio kako sve ozbiljne odluke koje se tiču ljudskih i ustavnih prava treba donositi Hrvatski sabor.

„Hrvatska je bila u totalnom zaključavanju na 19 oboljelih, jedno vrijeme je bilo normalno da ih bude oboljelih po 3500, problematično je kako se podaci uzorkuju i obrađuju. Bojim se da ćemo posljedice ispaštati još dugo“, zaključio je Škoro.

Za predsjednika dubrovačko-neretvanske podružnice izabran je umirovljeni pukovnik HV-a Domagoj Franić, dopredsjednici su Ksenija Musa, Josip Vučković, Petar Rebac, Antonio Ficović, Mateo Haičman i Zdenko Vuksan, a rizničar Petar Matković.

Osnivanju su, uz Škoru, nazočili i zamjenik predsjednika i politički tajnik Mario Radić te organizacijski tajnik Darijo Žepina.