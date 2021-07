Škorina sestra Vesna Vučemilović pozvala političkog tajnika Radića da podnese ostavku: Domovinski pokret nije ničija prćija i ne može se voditi kao tvrtka!

Miroslav Škoro podnio je jučer ostavku na mjesto predsjednika Domovinskog pokreta, a o daljnjim planovima stranke i situaciji u kojoj se našla govorila je članica Predsjedništva i Škorina sestra Vesna Vučemilović

'Vidjeli smo jučer da je i glavni tajnik ponudio ostavku jer je predsjednik stranke taj koji imenuje i glavnog i političkog tajnika. To je bio moralni čin i isto očekujem od političkog tajnika (op.a., Mario Radić )', govori ona.

Vučemilović je jučer izjavila da bi Škoro trebao povući ostavku, a danas kaže da 'dok stranačka tijela ne donesu svoje odluke i potvrde Škorinu odluku, to je sve u fazi prijedloga'. Dodaje i kako očekuje da se Predsjedništvo stranke sastane u narednih tjedan dana da bi odlučilo o Škorinoj ostavci, prenosi N1.

'On je jučer bio vrlo umoran, telefoni su zvonili, sve nas je to iznenadilo. Nadam se da ćemo u narednim danima razjasniti tu situaciju. On je vrlo emotivan čovjek. Dva dana ranije pisao je da će konsolidirati stranku, to je čudno. Ako želite konsolidirati stranku, onda ne dajete ostavku', kaže.

Vučemilović kaže: 'Škoro je čovjek koji je u posljednje tri godine prošao tri vrlo zahtjevna izborna ciklusa u kojima ga nitko nije štedio. To je na njemu ostavilo trag, ali Domovinski pokret zahtijeva angažman. Politika je posao koji nije lagan i svi koji su u političkoj areni moraju biti spremni na udarce. Ako je nakon njegove ostavke na stranici stranke objavljen ulizivački pamflet, ja se pitam kome je on podnio ostavku…'

Na pitanje je li Škoro dogovorio sve s političkim tajnikom i onda objavio bez informacija ostalima o tome, kaže da se postavlja pitanje tko vodi stranku.

'Stranku mogu voditi samo izabrana tijela, a ono što su njih dvojica govorila neka ostane među njima. To nisu službeni stavovi stranke, postoje službena tijela, a to su Predsjedništvo i Domovinski odbor', kaže.

'DP je nastao oko ideje koja je veća i od mene i od mog brata i od Radića', ističe Vučemilović. Kaže da ne vjeruje da je Škoro otišao zbog neke istrage koja se vodi.

Na pitanje tko bi i čime mogao ucijeniti Škoru, kaže: 'Nitko i ničim, to su kalkulacije i zbog toga se mora sastati Predsjedništvo. Ne vjerujem da ima ucjena.'

'Radić je naš politički tajnik i zamjenik predsjednika. Red je i politička kultura da obojica tajnika ponude ostavku. Glavni tajnik to je napravio, a očekujem da će i Radić kao moralan čovjek napraviti to. On ostaje zamjenik predsjednika, tu se ništa ne mijenja', govori ona.

'Znam da je moj brat vrlo emotivan. On je kandidaturu na predsjedničkim izborima ponudio na Facebooku pa je možda mislio da je primjereno i ostavku objaviti tako. U međuvremenu smo mi postali treća politička snaga i stranka koja ima stranačka tijela. Ako on uistinu inzistira na tome, neće mu nitko na Predsjedništvu zavrtati ruku i govoriti da mora ostati. Odluka je na njemu, ali to se mora riješiti na glavnim tijelima stranke', govori.

Na pitanje strahuje li od raspada stranke i tko bi mogao zamijeniti Škoru, Vučemilović kaže da je prerano govoriti o tome te da će na glavnom saboru delegati izabrati onoga za koga misle da bi je najbolje vodio. 'Koliko sam vidjela, Radić je rekao da nema takvih ambicija. Vidjet ćemo ima li netko volje i želje uhvatiti se tog posla. Ukoliko Škoro ostane pri toj odluci, vidjet ćemo. Mislim da je to ishitreno napravio, ali vidjet ćemo što donosi vrijeme', kaže.

Škorina sestra kaže da je on jednostavno htio zaštititi svoju obitelj od daljnjih napada i procijenio je da je najbolje da se povuče. 'Pitanje je je li to najbolje za stranku i to je najvažnije', završila je Vučemilović.