Skladišta sve praznija, a zima je pred vratima: Hoće li logistika odlučiti rat u Ukrajini?

Rat u Ukrajini u punom je zamahu. Zima je sve bliže, vojske se pripremaju za led i hladnoću i barem za sada ne planiraju mirovati. Istovremeno su skladišta s oružjem sve više prazna. Slavko Barić, bivši zamjenik načelnika Glavnog stožera Hrvatske vojske, za tportal je analizirao logističke probleme s oružjem koji muče zaraćene strane te dao neke procjene u kojem smjeru bi se rat mogao kretati u idućem razdoblju, odnosno eventualno završiti

'Poznato je to da se i raketni i bilo koji drugi sustavi upotrebljavaju od starijih prema novijima, a na takav način se obnavljaju sredstva. Nema nikakve logike da se upotrebljavaju ona koja si proizveo 2022. To je znak da u pričuvi nemaš drugih opcija nego direktno s proizvodne trake guraš sredstva na ratište. Tvornice koje proizvode naoružanje ne mogu ih proizvesti koliko ih se troši na crti bojišnice', pojasnio je stručnjak.

Rusija je djelomično, objašnjava umirovljeni general, konzervirala dio tvornica u kojima je proizvodila naoružanje i opremu. No ta zemlja, prije svega, ima deficit u suvremenom naoružanju - raketnim sustavima koje očito nije proizvela u dovoljnim količinama. Također, napominje stručnjak, u većini tih sustava, balističkim raketama Iskanderu, Kindžalu ili nekoj drugoj vrsti naoružanja, nalazi se dio komponenti koje se proizvode u zapadnim zemljama i to stvara velike probleme Rusima. Zbog sankcija koje su im nametnute nakon agresije na Ukrajinu ne mogu doći, barem ne jednostavno, do tih komponenti. Barić je dodao da su u Iskanderu pronađene komponente proizvedene u Francuskoj, a uvozili su i iz Južne Koreje određene sklopove raketa ili suvremenih balističkih projektila, dijelove dronova… Zbog embarga Rusi će teško moći uvoziti nova sredstva.

Može li se očekivati zatišje tijekom zime na ratištu? Neki smatraju da je zima dobra prilika za ofenzivu jer se inače blatna područja zalede pa je lakše napredovati izvan putova dok su drugi mišljenja da će doći do zatišja na bojištu tijekom najvećih hladnoća.

Barić napominje da nije došlo do smrzavanja tla, temperature još uvijek nisu toliko niske da smrznu tlo i da se može tehnikom ići izvan putova. 'Potrebno je da temperatura bude desetak i više dana ispod minus sedam do minus 10 te da se tlo smrzne toliko da možete upotrebljavati tehniku. Također, ona mora biti ispravna, morate imati i maziva i goriva koji se ne smrzavaju na temperaturama do -15, -20, morate je pripremiti, a održavanje je upitno.' Ne smatra da će doći do, a neki to predviđaju, upotrebe tenkova po principu viđenom u Staljingradskoj bitki, a sve bi trebalo kulminirati u veljači.

'Vjerujem da će doći po upotrebe lakših postrojbi. Ukrajinci će sigurno, jer znam da im se u Latviji i Litvi šiju zimske odore i sve potrepštine za zimski rat, nastojati zadržati pozicije i napraviti određeno pomicanje na crti bojišnice. Rusi su isto tako pokazali spremnost jer dovode dio specijalnih postrojbi koje su obučene za ratovanje u zimskim uvjetima. Pitanje je što će dalje napraviti. Te snage su veličine do jedne brigade, što znači da to nije velika širina, plus manje postrojbe', analizira Barić te je mišljenja da će Rusi nastaviti udarati po dubini teritorija nanoseći gubitke na energetskim postrojenjima i stvarajući nemoguće uvjete za život.