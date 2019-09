Škaro je predsjednik najvećeg autokluba, a 'volontira': AK Siget zgrće milijune, no skrivaju koliko daju posrnulom šefu

Damir Škaro, koji se nalazi u jednomjesečnom pritvoru zbog sumnje da je počinio silovanje, funkciju šefa Autokluba Siget obnaša volonterski. Njegovi poznanici otkrivaju medijima da je on dobrog imovinskog stanja, a njegova žrtva tvrdi da joj je preko posrednika nudio 80 tisuća eura za šutnju. Za jednog volontera i bivšeg sportaša to je pozamašna svota. Iako u Autoklubu Siget ne odgovaraju na naš upit o iznosu koji Škaro dobiva kao volonter, u HAK-u, u kojem je član Upravnog odbora, kažu kako kod njih dobiva tri i pol tisuće kuna mjesečno. Usto, nešto više od tri tisuće kuna mjesečno iznosi mu 'sportska mirovina', a moguće je da je aktivirao i onu saborsku

Ispada da je Škaro na čelu AK Siget već 15 godina kao volonter. Iako većini pada na pamet da to znači raditi i ne dobivati plaću, u ovom slučaju, a vidjet ćemo kasnije i u nekim drugim, riječ je tek o radnom statusu osobe.

To što je netko volonter u ovakvoj organizaciji, koja je zapravo udruga građana, znači tek da nije u radnom odnosu, ali ne da obavlja posao za nula kuna. Doznajemo kako je takva praksa u svim autoklubovima, pa i u HAK-u, kojem je na čelu Slavko Tušek, koji je u mirovini te također volonterski obavlja dužnost predsjednika.

Funkcija predsjednika pojedinog autokluba nije profesionalna. Doznajemo kako nije uobičajeno to da osoba na takvoj funkciji, na kakvoj je Škaro, dolazi svakog dana 'na posao', već to čini po potrebi, na sastanke skupštine, upravnog odbora i slično. To kod njega nije bio slučaj.

Funkciju direktora u hrvatskim autoklubovima zapravo imaju glavni tajnici, koji su zaposlenici. Kakva je priroda Škarina volonterskog statusa, je li u mirovini i koliko dobiva za svoj rad, u Autoklubu Siget nismo uspjeli doznati jer nam do zaključenja teksta nisu odgovorili na upit. Ono što je sigurno jest to da Škaro ne radi za nula kuna.