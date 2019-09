Boksački šampion i HDZ-ov maneken prijavljen za silovanje: Što se to dogodilo s Damirom Škarom?

Iako u aktivnoj politici nije gotovo dva desetljeća, vijest da je Damir Škaro, hrvatski olimpijac, nekadašnji saborski zastupnik, publicist i menadžer, osumnjičen za silovanje zaposlenice Autokluba Siget uzburkala je duhove. Volio se hvaliti širokim krugom prijatelja i poznanika, mahom iz visokog društvenog miljea, pa nije ni čudo to da se čak i HDZ, inače nesklon komentirati u ovako ranoj fazi istrage moguće krimene svojih članova, oglasio o Škarinu uhićenju

Iako Škaro nema istaknuto mjesto u stranci još otkako je u drugoj polovici 90-ih bio saborski zastupnik HDZ-a, a potom je do 2010. vodio kvartovski ogranak stranke u Maksimiru, svih ovih desetljeća pomno je gradio svoju društvenu ulogu.

'Sve to pogađa i našu asocijaciju jer je Damir Škaro bio član Upravnog odbora kao predsjednik najvećeg autokluba u zemlji i kluba s najviše intervencija… On je u AK-u Siget bio sve, i zakon i sud. Poznat je kao veliki autokrat i onaj tko ne postupa po njegovu, ne može opstati u tom autoklubu', kaže Tušek.

Taj je scenarij izgledan s obzirom na to da ga žrtva optužuje i zbog prijetnje i pokušaja ušutkavanja u zamjenu za 80 tisuća eura.

Škaro je uhićen u srijedu na graničnom prijelazu s BiH kod Nove Gradiške, prilikom ulaska u Hrvatsku. Naime, zaposlenica Autokluba Siget optužila ga je da ju je silovao u subotu 10. kolovoza nakon sastanka u službenim prostorijama autokluba.

Policiji je slučaj dva dana kasnije prijavila njezina liječnica, kojoj se žrtva požalila kada je došla otvoriti bolovanje, otkrila je odvjetnica žrtve Morana Rabar. Istog dana, tvrdi, Škaro, koji je te subote otišao u BiH, poslao joj je poruku s pitanjem 'kako su djeca'. Žrtva pretpostavlja da je netko iz policije javio Škari da je prijavljen, kako joj je on tom porukom zapravo prijetio te ga je naknadno prijavila i za to kazneno djelo, a on joj je preko posrednika, tvrdi, nudio 80 tisuća eura za šutnju.

Škaro je, dakle, prijavljen 12. kolovoza i tada ga je policija potražila na njegovoj zagrebačkoj adresi. No nisu ga našli jer je već 10. kolovoza otišao na godišnji odmor u BiH, navodno na Ramsko jezero. O svom je povratku u Hrvatsku, pisao je Jutarnji list, obavijestio hrvatsku policiju, koja ga je, s obzirom na to da je raspisana i tjeralica, uhitila odmah na granici.

Škaro je za odvjetnika uzeo Krešimira Krsnika, a on nije želio jučer komentirati detalje slučaja, dok se jutros nije javljao na mobitel.

Sportaš, olimpijac, poduzetnik, ugostitelj, publicist...

Škaro, koji je inače doktor ekonomskih znanosti, na svojoj internetskoj stranici damirskaro.com naveo je crtice iz svoje biografije. Osim što je od 2004. na čelu Autokluba Siget, bio je najpoznatiji kao uspješan boksač - višestruki je državni prvak u boksu te je osvojio brončanu medalju na OI u Seulu 1988. u poluteškoj kategoriji, brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu održanom u SAD-u 1986. te zlatnu medalju na Mediteranskim igrama 1987. godine. Bio je i prvak Balkana 1983. i 1984. te osvajač srebrne medalje na Svjetskom kupu u Beogradu 1987. godine.